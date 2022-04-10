Петербуржцы успели с большинством

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Петербургский СКА оказался в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина. В пятом матче полуфинальной серии против ЦСКА он дважды уступал в счете, но дважды догонял гостей, а победу — 3:2 — вырвал благодаря реализованному в концовке большинству. После этой встречи петербуржцы повели в противостоянии с тем же счетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами СКА и ЦСКА

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Матч между командами СКА и ЦСКА

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Хоккеисты СКА должны были считать жуткой несправедливостью тот факт, что не они в этом матче открыли счет. Вроде все делали как надо, выбрали правильный для такой серии микс из агрессивности и осторожности, с которой в противостоянии с ЦСКА, бывало, кажется, и перебарщивали. Но в который уже раз не уследили за словно специально придуманным, чтобы портить жизнь петербуржцам, быстрым третьим звеном москвичей. Оно снова использовало свою скорость, а венчавший комбинацию бросок у Андрея Светлакова получился почти идеальным.

Впрочем, отыгрался СКА еще до перерыва. У него было большинство. Защитник ЦСКА Крис Дальбек уже покинул скамейку штрафников, но хозяева все еще продолжали наваливаться на чужие ворота, вцепившись в соперников бультерьерской хваткой. В конце концов шайба оказалась у заднего борта. Однако форварда Александра Волкова это ничуть не смутило. Он увидел перед собой щитки уже, видимо, потерявшего ориентацию голкипера Ивана Федотова и отправил шайбу прямо в них. Ход был верным: стукнувшись об амуницию Федотова, она срикошетила в сетку.

Перерыв стилистически изменил игру прежде всего ЦСКА. Догадаться, что требовал от своих игроков тренер Сергей Федоров, было совершенно несложно,— больше двигаться, плотнее закрывать синюю линию при распасовке шайбы в чужой зоне. И от ощущения, что для СКА корректировки были неприятным сюрпризом, что он не готов к ним, деться было некуда.

Второй гол ЦСКА, в отличие от предыдущего, вышел абсолютно логичным. Он жестоко «возил» пятерку хоккеистов СКА, не давая ей уступить место свежим бойцам, до тех пор пока у обороняющихся не осталось сил, чтобы успеть пресечь подключение Богдана Киселевича или хотя бы попытаться перекрыть его пас на пустой угол Светлакову.

Реакция СКА на оплеуху оказалась достойной. Теперь добавили петербуржцы. Антону Бурдасову не повезло — попал в перекладину. Зато повезло Даниле Моисееву, по сути продавившему Федотова. Арбитры долго изучали видеоповтор, прежде чем убедились, что тот факт, что шайба заползла в ворота не от клюшки форварда, а от его корпуса, правила никак не нарушает.

Эта игра — чересчур равная — казалось, была обречена вырулить к первому в серии овертайму. И даже странно, что их в ней до сих пор не было. Но в концовке ЦСКА подвел именно тот человек, который до этого эпизода с ненужной подножкой больше всего походил на его главного героя. Андрей Светлаков заработал двухминутный штраф, а СКА за минуту с небольшим до сирены классно разыграл большинство, выведя на щелчок с ходу Оскара Фантенберга, для которого такие шансы как раз хлеб. Фантенберг это опять доказал, прошив Федотова. Вариантов выкрутиться у армейского вратаря не было.

СКА победил и очутился в шаге от победы в серии. В финал его выведет выигрыш в следующем матче, который состоится во вторник в Москве.

Алексей Доспехов