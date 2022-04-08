Из свежей почты

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Лева Кожевников, 10 лет, поражение центральной нервной системы, требуется курсовое лечение. 178 991 руб.

Внимание! Цена лечения 200 991 руб. Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 22 тыс. руб.

Роды были тяжелые, сын перенес кислородное голодание. В два месяца Лева внезапно перестал дышать, в реанимации у него остановилось сердце. Случилась клиническая смерть и отек мозга, начались судороги. Обследование выявило гнойный менингит уже в стадии выздоровления. Позже узнали, что Лева перенес инсульт мозга. Постепенно мы справились с судорогами, стали проводить реабилитацию. В 2018 году благодаря Русфонду Леву стали лечить в московском Институте медтехнологий (ИМТ). Он теперь спокойнее, улучшилась походка, моторика. Но проблем еще много, помогите продолжить лечение! Алия Кожевникова, Челябинская область

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Надо расширить кругозор мальчика, сделать его обучаемым, повысить концентрацию внимания, развить память и речь».

Саша Кацапов, 14 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 174 236 руб.

Внимание! Цена лечения 547 236 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тула» соберут 23 тыс. руб.

У сына с самого рождения плохо двигалась левая рука, а когда он начал ходить, то хромал на правую ногу. Лечение не помогало. Первый перелом бедра сын перенес в десять лет, вскоре случился еще один. Перемещаться Саша мог только в коляске. В GMS Clinic ему поставили диагноз «несовершенный остеогенез». Благодаря Русфонду мы начали лечение по укреплению костей. Саша встал на ноги и теперь может перемещаться на костылях, переломов больше не было. Врачи говорят, что лечение надо продолжить, но стоит оно очень дорого. Снежана Кацапова, Тульская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Татьяна Хасянова: «Саша снова может ходить, посещать школу. Нужно продолжать лечение в сочетании с реабилитационными занятиями».

Жора Огородников, 12 лет, врожденный вертикальный таран, деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 210 140 руб.

Внимание! Цена лечения 439 140 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 149 628 руб. Сеть мини-маркетов Parle Market — еще 50 372 руб. Телезрители ГТРК «Оренбург» соберут 29 тыс. руб.

Жора родился с искривленными стопами, они были подняты к голени. Год ему делали гипсования и массаж. Сын пытался ходить, но часто падал. Рентген показал, что его таранные кости расположены неправильно. Я узнала, что ортопед Вавилов помогает детям с такими патологиями. Он провел лечение и операцию. Жора начал и бегать, и прыгать, но через пять лет таранные кости сместились. Сына снова прооперировали. Таран исправили, но сейчас стопы Жоры подворачиваются. Помогите оплатить операцию! Татьяна Лягошина, Оренбургская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Планируется надлодыжечная остеотомия голеней для разворота костей с фиксацией металлоконструкциями и последующим их извлечением».

Гриша Жалилов, 13 лет, сахарный диабет 1-го типа, требуется система мониторинга глюкозы. 143 784 руб.

Внимание! Цена системы 161 784 руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 18 тыс. руб.

В декабре 2017 года у Гриши появилась сильная слабость. Когда сдали анализ крови — ужаснулись, потому что уровень сахара превышал норму в пять раз. В больнице начали вводить инсулин. После выписки никак не удавалось стабилизировать течение болезни, хотя мы выполняли все рекомендации врачей. Мы полагаемся только на измерения глюкозы, делаем замеры до 12 раз в сутки. Врачи советуют использовать систему мониторинга глюкозы — с ее помощью можно без проколов узнавать уровень сахара. Сами купить ее не можем, пожалуйста, помогите! Наталия Жалилова, Омская область

Эндокринолог Областной детской клинической больницы Наталья Юнгман (Омск): «Учитывая тяжесть заболевания, ребенок нуждается в непрерывном мониторинге глюкозы».

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