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Коммерсантъ FM
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10,5 процента с учетом сезонности составил рост средневзвешенных входящих платежей, обслуживаемых Банком России (без учета добычи нефти, производства нефтепродуктов и госуправления), в марте 2022 года по сравнению со средним уровнем четвертого квартала 2021 года. Во всех отраслях, кроме ориентированных на внешний спрос, объем платежей вырос, особенно в отраслях, ориентированных на внутренний потребительский и инвестиционный спрос. Последнему способствовал не только ажиотаж потребителей. Значительную роль играет рост цен. Он «по мере подстройки уровня цен к новым внешним условиям будет оказывать влияние на динамику номинальных платежей», отмечает регулятор.

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