Людям с инвалидностью поверят на слово

14K 3 мин. ...

Правительство утвердило новый порядок назначения и подтверждения инвалидности. Он придет на смену действующему до 1 июля 2022 года временному порядку, который был введен из-за коронавируса и, по словам экспертов, доказал свою эффективность. Теперь граждане смогут выбирать между очным, заочным форматом медико-социальной экспертизы, а впоследствии и дистанционным. Кроме того, с 2024 года у сотрудников бюро МСЭ не будет доступа к персональным данным гражданина, что, как отмечают в правительстве, сделает процедуру максимально независимой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Процедуру назначения инвалидности планируется сделать максимально удобной для россиян

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Процедуру назначения инвалидности планируется сделать максимально удобной для россиян

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Новые правила прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) заменят действующий до конца июня упрощенный порядок, который был временно введен в апреле 2020 года из-за коронавируса. Тогда стояла задача минимизировать контакты и уменьшить риск заражения граждан.

Медико-социальная экспертиза проводится, чтобы установить группу инвалидности (это, в свою очередь, дает гражданину ряд льгот). Решение о пожизненной инвалидности эксперты принимают редко. По общему правилу переосвидетельствование нужно проходить:

инвалидам I группы раз в два года;

инвалидам II и III групп — раз в год;

детям-инвалидам — один раз в течение срока, на который ребенок получает статус (то есть до совершеннолетия).

Подтверждать, например, что нарушения здоровья продолжают оказывать влияние на их жизнь, в России должны даже люди с ампутацией.

Новый порядок будет вводиться поэтапно.

Так, с 1 июля 2022 года граждане смогут самостоятельно выбирать очный или заочный формат прохождения МСЭ. Кроме того, им больше не требуется самостоятельно возить в бюро необходимые для экспертизы документы.

Для этого задействуют курьерскую доставку из медучреждений или электронный документооборот. Отметим, по действующему временному порядку возможен только заочный формат прохождения экспертизы, тогда как до его введения, наоборот, правилом была очная процедура. По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия Жулева, альтернативы очному прохождению освидетельствования не существовало в 90% случаев. Член Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями соцобслуживания и федеральными учреждениями МСЭ при Минтруде Наталья Шаталова уточняет, что заочные освидетельствования были доступны жителям отдаленных районов, людям с ампутациями, колясочникам, но так широко не применялись.

Новый порядок устанавливает перечень случаев, когда личное присутствие человека будет обязательным. В частности, такая необходимость возникнет в случае:

несоответствия данных медицинских исследований и заключения врачей;

необходимости обследования с помощью специального диагностического оборудования;

проживания пациента в интернате;

корректировки индивидуальной программы реабилитации.

С 1 июня 2023 года пройти медико-социальную экспертизу можно будет и дистанционно. Воспользоваться такой возможностью смогут граждане, которые не согласны с решением бюро МСЭ.

Из бюро по месту жительства они свяжутся со специалистами главного или федерального бюро и таким образом пройдут повторную экспертизу. Юрий Жулев отдельно отмечает, что стало возможно проходить экспертизу независимо от места регистрации.

А с 1 января 2024 года заочная экспертиза будет проводиться без доступа сотрудников МСЭ к персональным данным гражданина — по обезличенным документам. В правительстве уточняют: направления на проведение экспертизы будут распределяться с помощью информационной системы между бюро всех регионов, независимо от места жительства самого гражданина. После вынесения решения персональные данные гражданина будут отражены в финальном документе — справке об инвалидности с указанием группы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. А решение направят в личный кабинет на портале госуслуг или почтовым отправлением. При этом, если гражданин не согласен с решением, он может его обжаловать в бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства, где и будет проводиться очная экспертиза. В правительстве подчеркивают, что это позволит сделать процедуру проведения экспертизы максимально независимой. «Установление инвалидности — сложный процесс, нередко связанный с субъективным представлением человека о выраженности болезни и объективными критериями, утвержденными нормативными документами. Поэтому "обезличивание" документов позволит сделать процедуру более объективной для самого освидетельствуемого»,— соглашается Наталья Шаталова. Она добавляет, что за прошедшие два года предложенный временный порядок на практике доказал свою эффективность, особенно заочный формат работы.

Юрий Жулев полагает, что помимо очевидных плюсов есть и риски: «Только практика покажет, насколько качественными будут решения, принимаемые без осмотра и разговора с пациентом».

По его словам, проблема также в том, что в работе комиссий МСЭ не принимают участие профильные специалисты: «Очень редко врачи присутствуют при рассмотрении решений: сказываются высокая занятость и дефицит медицинских кадров. Члены комиссии пытаются разобраться в ситуации, когда приходят пациенты с редкими заболеваниями, по-своему могут трактовать документы. Пациент имеет свое мнение. В результате часто возникают конфликтные ситуации».

Наталья Костарнова