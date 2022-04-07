Бизнесмен расплатился за срок

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Чертановский райсуд приговорил к трем годам заключения бывшего совладельца крупного столичного автодилера «Автопассаж» Олега Нечистика. Срок, назначенный бизнесмену за растрату средств клиентов, оказался вдвое ниже запрошенного гособвинителем в прениях. На мягкость приговора, скорее всего, повлияло то, что господин Нечистик самостоятельно погасил весь ущерб.

Уголовное дело экс-владельца «Автопассажа» райсуд рассматривал с конца октября 2021 года. За это время было проведено полтора десятка судебных заседаний. Выступая в прениях, гособвинитель посчитал вину Олега Нечистика по всем трем эпизодам растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) доказанной, попросив приговорить бизнесмена к шести годам колонии. Адвокат подсудимого в свою очередь настаивал на полном оправдании своего клиента.

Итоговое решение можно назвать половинчатым: с одной стороны, суд полностью согласился с доводами прокуратуры, признав господина Нечистика виновным по всем эпизодам. Однако при этом суд вдвое снизил наказание бизнесмену.

После оглашения приговора осужденного взяли под стражу в зале суда — назначенные ему три года он проведет в колонии общего режима, сообщили “Ъ” в пресс-службе суда. Мягкость приговора, скорее всего, связана с тем, что господин Нечистик самостоятельно погасил весь ущерб по своему делу составляющий более 12 млн руб., не дожидаясь соответствующего судебного решения.

Холдинг «Автопассаж», расположенный на Варшавском шоссе, занимается продажей нескольких марок автомобилей, включая премиальные Jaguar и Land Rover и более дешевые китайские машины. Олег Нечистик долгое время был совладельцем компании и входил в совет директоров «Автопассаж Премиум».

При этом стоит отметить, что приговор по делу бизнесмена был вынесен со второй попытки. В конце января 2021 года, пять месяцев слушая дело, суд вернул его материалы в прокуратуру. Свою позицию райсуд мотивировал тем, что предъявленное господину Нечистику обвинение «не соответствует диспозиции» ст. 160 УК и в нем содержатся грубые процессуальные нарушения. В частности, суд отметил, что в обвинении не было указано, что преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения, «объективная сторона преступлений изложена противоречиво», не отмечено, с какого момента «законное владение вверенными бизнесмену денежными средствами» стало противоправным и когда обвиняемый стал совершать действия, «направленные на обращение имущества в свою пользу».

Помимо этого, суд посчитал, что следствие проигнорировало и базовые для любого расследования данные, не установив место и способ совершения преступления, а также его мотив, умысел и иные обстоятельства, «имеющие значение по уголовному делу». Так, например, райсуд подчеркнул, что из обвинения вообще непонятно, входило ли в обязанности Олега Нечистика получение от клиентов наличных средств, в растрате которых он и обвинялся.

Мосгорсуд вскоре отклонил апелляционное представление первого зампрокурора Южного округа, который вместе с потерпевшими обжаловал решение суда первой инстанции. Причем он оказался еще более строг в своих формулировках. Так, горсуд особо отметил, что в обвинительном заключении, как и в постановлении о привлечении фигуранта в качестве обвиняемого, в нарушение требований УПК фактически не было приведено «существо обвинения» и отсутствовало описание преступления, которое инкриминировалось фигуранту. Лишь после устранения этих недочетов суд вновь начал рассмотрение дела.

Владислав Трифонов