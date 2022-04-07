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16,6 процента составила годовая инфляция по состоянию на 1 апреля 2022 года, подсчитало Минэкономики на основе наблюдений Росстата за потребительскими ценами с 26 марта по 1 апреля. По сравнению с предыдущей неделей показатель в годовом выражении ускорился почти на процентный пункт, став максимальным с марта 2015 года. Недельная инфляция, впрочем, замедляется, прежде всего благодаря снижению цен на непродовольственные товары — автомобили и электронику, из-за снижения спроса и укрепления курса рубля. Недельные темпы роста цен на продовольствие и медикаменты замедлились. Между тем текущая ценовая динамика уже по итогам апреля может привести к годовой инфляции в 20%.