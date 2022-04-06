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Коммерсантъ FM
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Данным закрывают границу

Личной информации усложнят выход за рубеж

Депутаты Госдумы хотят значительно ужесточить контроль за персональными данными россиян: обязать организации, работающие с такими данными, которых в России почти 440 тыс., подключаться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), а также информировать органы власти о любых утечках личной информации. Для трансграничной передачи потребуется разрешение Роскомнадзора, который может отказать ради «обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с поправками к закону «О персональных данных», которые 6 апреля внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по информполитике Александром Хинштейном и сенатором Андреем Клишасом. Документ вводит для операторов персональных данных обязанность информировать Роскомнадзор о намерении их трансграничной передачи. При этом регулятор может запретить отправку для «защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

По документу, все операторы персональных данных также должны будут информировать органы власти об утечках личной информации граждан и подключиться к ГосСОПКА (сейчас это обязательно только для объектов критической информационной инфраструктуры). Запрещается сбор и обработка биометрических персональных данных несовершеннолетних.

Проект поправок разработан для «усиления защиты персональных данных», сказано в пояснительной записке.

Авторы отмечают, что в интернете распространены сервисы, продающие украденные персональные данные россиян: «Это нарушает право человека на неприкосновенность частной жизни и создает угрозу использования этих данных в мошеннических целях». Особую тревогу у авторов законопроекта вызывает сбор данных для «деанонимизации» военнослужащих.

Требования об уведомлении Роскомнадзора о начале трансграничной передачи персональных данных предполагают, что ведомство будет рассматривать заявление 30 дней и может отказать, отметила эксперт по информационной безопасности «Крок» Анастасия Федорова: «Все 30 дней рассмотрения заявления компания может передавать данные за рубеж, но, если получит отказ от Роскомнадзора, должна будет доказать регулятору, что данные получателем удалены». К сожалению, добавляет эксперт, не разъяснен механизм, что же будет являться достаточным доказательством удаления данных.

Как бизнес сохраняет персональную информацию

Запретить трансграничную передачу данных россиян Роскомнадзор может только иностранным или международным компаниям, официально работающим в России, подчеркивает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. За последний месяц на фоне военной операции деятельность в РФ приостановили или прекратили десятки иностранных компаний, которые имели доступ к персональным данным. В их числе игровые платформы, софтверные компании, системы бронирования билетов и отелей, а также музыкальные и видеостриминговые сервисы.

Карен Казарян сомневается, что подключение всех операторов персональных данных к ГосСОПКА технически возможно: «В РФ зарегистрировано почти 440 тыс. организаций, обрабатывающих такие данные, система будет очень сильно перегружена».

Проект предусматривает изменения в большинстве ключевых норм закона «О персональных данных», отметил руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы DRC Владимир Ожерельев: «Право Роскомнадзора запрещать трансграничную передачу данных позволяет исполнительной власти выборочно закрывать "цифровой занавес"». Обязанность операторов уведомлять Роскомнадзор о намерении передачи данных значительно затруднит работу с иностранными цифровыми сервисами, полагает эксперт, но не предоставит субъектам персональных данных дополнительные гарантии безопасности.

Анастасия Гаврилюк

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