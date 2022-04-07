К читателям газеты «Коммерсантъ»

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Праздник Благовещения

Всех читателей газеты сердечно поздравляю с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы!

В день явления Архангела Гавриила Деве Марии исполняется древнее пророчество Исаии о том, что «Дева примет в Своем чреве и родит Сына, Которого назовут Эммануил, что значит с нами Бог» (Ис. 7:14). И в этом непостижимом архангельском явлении мы видим начало нашего спасения, потому что самый лучший, самый чистый плод человечества — Пречистую Деву Марию — Господь принял как дар и ответил на него преизобильным даром благодати Святого Духа.

Сегодня происходит то, чего люди ждали от самого грехопадения прародителей, надеясь и не понимая до конца смысла слов, сказанных еще при изгнании из рая,— о том, как придет Избавитель и что «семя жены сотрет главу змия» (см. Быт. 3, 15). Благовещение является началом нашего спасения, той отправной точкой, после которой мир уже не будет прежним — он изменится благодаря тому, что Пречистая Дева принесла в ответ на Божий призыв Свою чистоту, непорочность, девственность и покорность воле Божией.

И для нас тоже есть обязательное условие для встречи с Богом: смирение, покорность воле Божией и чистота помыслов. Поэтому Церковь Божия изображает икону Благовещения Пресвятой Богородицы на царских вратах, которые символизируют вход в Царство Небесное. И мы в самый день праздника соблюдаем древнюю традицию — выпускаем белых голубей, радуясь тому, как они устремляются ввысь, и молясь Богу о том, чтобы и наши души воспарили к Богу в чистоте и радости благой вести о приходящем в мир Христе.

Сегодняшний праздник раскрывает нам, что Бог никого не спасает против его воли, и потому от всего сердца желаю читателям не просто услышать благую весть о Христе, но и устремиться к Нему всеми силами души как к Истинному Богу и Спасителю.

Кирилл, митрополит Казанский и Татарстанский