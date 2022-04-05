Борцы с внешним вмешательством наметили новые цели

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Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России на своем первом в восьмом созыве заседании 5 апреля определилась с планами работы. Как и в седьмом созыве, ее члены продолжат заниматься расследованием фактов зарубежного вмешательства в различные сферы российской жизни, включая выборы, региональную, экономическую и даже антинаркотическую политику России.

Кроме того, депутаты уже подготовили законопроект, который позволит «оперативно дать зеркальный ответ тем странам, которые подвергают дискриминации или запрещают на своей территории российские СМИ», заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев. Он напомнил, что в марте вещание телеканала Russia Today и агентства Sputnik запретил на своей территории Евросоюз. «Наша поправка предоставляет право Генпрокурору или его заместителям в случае выявления таких недружественных действий иностранного государства оперативно принять решение о запрете или ограничении деятельности на территории России СМИ этой страны. Речь идет о запрете на распространение в России любых информационных материалов этого СМИ, в том числе посредством интернета, прекращении аккредитации корреспондентов и закрытии его представительств в нашей стране»,— пояснил депутат. На просьбу “Ъ” уточнить, какие именно СМИ могут подпасть под новые нормы в первую очередь, господин Пискарев не ответил. По словам членов комиссии, не назывались эти СМИ и на заседании, которое проходило в закрытом от прессы режиме.

Также комиссия предлагает Генпрокуратуре признать нежелательными в России 14 зарубежных неправительственных организаций: семь из Польши, пять из Англии и две из Германии. Среди них — польские фонды им. Стефана Батория и им. Казимира Пулаского, британские Chatham House и Oak Foundation, немецкие Фонд им. Генриха Бёлля и Dekabristen e.V. По словам Василия Пискарева, «имеющиеся материалы свидетельствуют о том, что декларируемые ими цели не соответствуют действительности» и эти организации «работают в ущерб безопасности нашей страны».

Мария Макутина