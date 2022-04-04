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Коммерсантъ FM
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89,05 доллара стоил в среднем баррель нефти Urals в марте 2022 года, сообщил в пятницу Минфин. В сравнении с февралем ($92,2) среднемесячная цена барреля российского сорта нефти сократилась на $3,15. Средняя цена Urals в январе—марте сложилась в размере $88,95 за баррель против $59,8 за такой же период прошлого года. Февральское значение было максимумом с октября 2014 года, и далее цена нефти на рынках только росла. Однако из-за последствий военной операции РФ на Украине продавать российскую нефть стало сложнее. В результате дифференциал цены на Urals к эталонному сорту Brent на торгах в Европе в марте составлял в среднем $20–25 за баррель против прежних нескольких долларов.

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