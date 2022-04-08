Минздрав прописал «Фейк»

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29 марта Минздрав Приморья разместил пост в Telegram-канале под заголовком «Фейк». Минздрав утверждал, что опубликованное на rusfond.ru письмо главврача Краевой детской больницы №1 Инны Зеленковой с просьбой о помощи в обеспечении расходными материалами не соответствует действительности: «Данный комментарий главврач не давала ни Русфонду, ни СМИ». Мы тут же закрыли сбор пожертвований и отправили министру приморского здравоохранения Анастасии Худченко письмо с требованием опровержения и с обращениями главврача Зеленковой к нам. Мы рассчитываем, что госпожа министр сообщит Русфонду и нашим читателям, зачем министерство затеяло эту странную интригу под названием «Фейк».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Арсений Несходимов Фото: Арсений Несходимов

Всю переписку и публикации главврача Зеленковой, минздрава Приморья и Русфонда читайте на rusfond.ru.

Суть дела. В марте Русфонд объявил две новые кампании: помощь беженцам с Украины и благотворительную поддержку региональных клиник в закупках медицинских изделий и лекарств в связи с зарубежными санкциями. Как всегда, мы начали эти акции, уже имея предложения помощи от нескольких компаний. К слову, среди них одна зарубежная.

10 марта мы получили письмо главврача приморской Детской больницы №1 Инны Зеленковой с просьбой «оказать содействие в приобретении медицинских изделий в связи с нестабильной политической ситуацией, введением санкций, сформировавшейся дефектуры на медицинские изделия, расходные материалы». Дефектурные изделия главврач перечислила в штуках и упаковках. 17 марта мы открыли сбор пожертвований, разместив письмо главврача на rusfond.ru.

А 29 марта минздрав Приморья огласил свой «Фейк» в Telegram-канале: «Главврач Зеленкова не давала комментарий ни Русфонду, ни СМИ. В больнице сформирован шестимесячный запас необходимых лекарств, медизделий и расходников. Все делается даже с опережением графиков». И в тот же день Инна Зеленкова прислала нам новое письмо на бланке с заявлением о себе в третьем лице и за своей подписью: «Главврач Зеленкова не представляла информации о сложившемся дефиците и не давала согласия на сбор денег».

Если следовать логике анонимного автора «Фейка» и второго заявления Зеленковой, то вся история нами выдумана, Русфонд обманывает благотворителей и собирает деньги — кому? на что?

Словом, мутный какой-то этот Русфонд…

Разумеется, мы немедленно остановили сбор и обратились к главе минздрава Приморского края Анастасии Худченко с требованием опубликовать опровержение на лихой «Фейк», приложили и письма госпожи Зеленковой. Министерский Telegram-канал, где аноним куражится над Русфондом, на мой взгляд, оказывает дурную услугу министру. Вряд ли Анастасия Геннадьевна сама подписалась бы под враньем анонимного «Фейка». Но канал министерский, значит, вся ответственность на министре.

4 апреля пост «Фейк» исчез с Telegram-канала. На его месте появилось нечто без заголовка, без подписи, без ссылки на «Фейк», но очевидна беспомощная попытка минздрава отыграть странную интригу назад. минздрав теперь признает, что письмо Зеленковой с просьбой о помощи было, но «сугубо деловое, публикация не предполагалась». К тому же «на момент публикации оно было уже неактуальным». А потому «сложившаяся ситуация вызвана лишь коммуникативным недопониманием между фондом и лечебным учреждением».

Уважаемая Анастасия Геннадьевна, заверяю Вас, что Русфонд, журналистская благотворительная организация, публикует только сугубо деловые письма. Делать вид, будто главврач Зеленкова не знала этого, занятие пустое: два года назад она руководила Детской больницей №2 и точно так же — и не раз! — обращалась к нам за помощью «в связи с угрозой завоза коронавируса» и заявкой на средства индивидуальной защиты в штуках. И получила помощи на 2 645 483 руб. 60 коп. Таков был результат ее прежних писем в Русфонд. И если нынче в день публикации ее письма «оно было уже неактуальным», то почему «Фейк» появился только 29 марта? И почему Зеленкова еще 17 марта не сообщила о «неактуальности»?

Нет ответов. То есть «коммуникативное недопонимание» как причина «Фейка» — такая же липа, как и сам «Фейк». Если так, то почему бы не признать очевидное и не извиниться?

Дорогие друзья, строгое время наступило, понятно желание региональных медицинских чиновников если и получать помощь со стороны, то по-тихому. Чтобы не раздражать вышестоящих. Казалось бы, теперь на всех заборах должно быть классическое: «Ребята, давайте жить дружно!» И разве непонятно, что медикам и благотворителям надо держаться вместе и уж точно не ставить подножки готовым помочь?

Русфонду неизвестно, действительно ли приморская Детская больница №1 получила исчерпывающую помощь.

Лев Амбиндер, президент Русфонда, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере