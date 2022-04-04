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Сегодня исполняется 61 год первому заместителю министра транспорта, руководителю Росавиации Александру Нерадько

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Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александр Нерадько

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель председателя правительства Татьяна Голикова:

— Уважаемый Александр Васильевич! Примите мои искренние поздравления с днем рождения! Как человек многих талантов, исключительный профессионал, опытный руководитель и организатор, Вы умеете находить эффективные решения в любых обстоятельствах. Посвятив себя гражданской авиации, Вы не единожды проявили себя истинным патриотом отрасли, предпринимая мудрые и точные шаги, направленные на ее развитие. Уверена, какие бы сложные и масштабные задачи ни ждали Вас впереди, Вы справитесь с ними с тем же достоинством и мастерством. От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и успехов в Вашем ответственном деле!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»