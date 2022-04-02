Торговцы младенцами разродились делами

184 4 мин. ...

Как стало известно “Ъ”, в Генпрокуратуре утвердили обвинительные заключения в отношении трех предполагаемых членов преступной группировки, занимавшихся подбором суррогатных матерей для иностранцев и продажей биологическим родителям их же собственных детей. В суд пока направлены уголовные дела рядовых участников из числа обслуживающего персонала, признавших свою вину юриста, переводчика и курьера. Гендиректор Европейского центра суррогатного материнства (ЕЦСМ) Владислав Мельников и целая бригада его врачей—специалистов по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) пока знакомятся с материалами расследования. Между тем в деле появляются все новые и новые эпизоды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врачи-гинекологи Лилия Панаиоти, Юлианна Иванова, врач-эмбриолог Тарас Ашитков и генеральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Врачи-гинекологи Лилия Панаиоти, Юлианна Иванова, врач-эмбриолог Тарас Ашитков и генеральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин утвердил обвинительные заключения и направил в Никулинский райсуд Москвы для рассмотрения по существу три уголовных дела о незаконном проведении процедур ЭКО и торговле новорожденными. Фигуранты этих дел обвиняются в «умышленных действиях, непосредственно направленных на куплю-продажу человека, совершенных организованной группой в отношении двух и более находившихся в беспомощном состоянии несовершеннолетних, с перемещением их через границу РФ и с использованием поддельных документов» (п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ).

В числе обвиняемых — заместитель гендиректора компании «Росюрконсалтинг» Роман Емашев, переводчик Кирилл Анисимов и курьер Валентина Чернышева. Все они, по данным близкого к расследованию источника “Ъ”, уже признали свою вину, дали показания о других известных им эпизодах предполагаемых криминальных сделок с новорожденными и попросили вынести им приговоры в особом судебном порядке — без исследования доказательств и прений сторон. В связи с этим их уголовные дела были выделены из базового расследования о торговле детьми и направлены в суд отдельно.

Проведенное ГСУ СКР расследование установило, что обвиняемые и их подельники за вознаграждение от покупателей—доноров половых клеток, преимущественно иностранцев, подыскивали для них суррогатных матерей в России. Рожденных последними в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга младенцев предполагаемые организаторы затем продавали их биологическим родителям, среди которых, по данным следствия, встречались «одинокие мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией». Фигуранты, согласно выдвинутым обвинениям, помогали заказчикам и вывезти детей за границу. Для этого участники группы регистрировали новорожденных в российских ЗАГСах, предоставляя «заведомо ложные сведения» об их родителях, а по полученным опять же фальшивым свидетельствам о рождении оформляли для детей загранпаспорта и визы. Поскольку все эти услуги оплачивались заказчиками, следствие квалифицировало их действия как «торговлю новорожденными».

Деятельность предполагаемой группировки правоохранители пресекли летом 2020 года. Тогда были задержаны и арестованы Басманным райсудом Москвы гендиректор ЕЦСМ Владислав Мельников, завотделением ЭКО центра медицинской помощи «Петровские ворота» Тарас Ашитков, акушер-гинеколог высшей категории горбольницы №1 подмосковного Красногорска Лилия Панаиоти и врач-репродуктолог клиники NGC Юлианна Иванова. Кроме врачей под арестом также оказались три сотрудника аффилированной с ЕЦСМ юридической компании «Росюрконсалтинг», отвечавшие в группе за обслуживание совершаемых с младенцами сделок.

Поводом для их уголовного преследования стала внезапная смерть полугодовалого ребенка, случившаяся в Одинцовском районе Подмосковья. Приехавшие полицейские выяснили, что младенец, не успевший даже получить имя, жил в квартире со своей суррогатной матерью-россиянкой, ожидая отправки на Филиппины к своим биологическим родителям. Следователям эта же дама рассказала, что, перед тем как забрать сына, заказчикам предстояло оплатить услуги организаторов процедуры и целого консилиума врачей: специалистов по ЭКО, репродуктологов, акушеров, гинекологов, наконец, обычных терапевтов, которые следили за состоянием здоровья ребенка и его сурмамы. В стоимость услуги также входили аренда квартиры для проживания новорожденного и его суррогатной матери, работа курьеров, привозивших им продукты, юристов, занятых в урегулировании всех международно-правовых вопросов, и проч. Оценив масштабы всей «суррогатной» бухгалтерии, следователи квалифицировали ее как куплю-продажу беспомощного человека.

Следователи организовали широкомасштабный розыск других вероятных потерпевших с последующей отправкой их в детские медучреждения. В том же Одинцовском районе удалось спасти двух земляков умершего филиппинца — трехмесячных брата и сестру Кастро, носящих имена соответственно Артуро Лария Акила Тан и Анико Анна Мария Тан. Еще пятеро приготовленных к продаже новорожденных обнаружились в московских квартирах, однако активные следственные действия пришлось временно свернуть в связи с начавшейся пандемией коронавируса. Карантин, как полагает следствие, использовали оставшиеся на свободе соучастники обвиняемых — не обнаруженных сразу детей они вывезли за границу и передали заказчикам.

Стоит отметить, что за почти два года следствия никто из организаторов предполагаемой преступной схемы не признал своей вины. Как пояснял ранее “Ъ” адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы биологических родителей детей, громкое «дело врачей» появилось из-за несовершенства российского законодательства, в котором ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан» однозначно разрешает «суррогатный» бизнес, а ст. 127.1 УК РФ предписывает наказывать за него 15 годами колонии. Адвокаты раскаявшихся фигурантов уголовного дела Александр Охрименко и Марина Бочкарева от комментариев воздержались.

По данным близкого к расследованию источника “Ъ”, благодаря показаниям юриста Емашева следствию удалось пресечь торговлю новорожденными в Красноярске. Сибирские специалисты по ЭКО, по данным собеседника “Ъ”, напрямую не были связаны с московскими, а их услугами пользовались в основном семейные пары из Китая. Из-за начатого расследования в красноярских детских больницах и социальных учреждениях остались сейчас около 20 младенцев с неопределенным статусом. Их дальнейшую судьбу пытаются решить местные суды.

Сергей Машкин