Из свежей почты

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Ярослав Воронков, 8 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 178 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Пенза» соберут 23 тыс. руб.

Ярослав родился недоношенным, слабым, с первых месяцев заметно отставал в развитии. Мы не сдавались, возили его на реабилитацию в разные клиники, он перенес операцию по рассечению мышц и сухожилий. Все это дало результат: сейчас Ярик уже сидит и стоит у опоры, шагает с поддержкой, учится во втором классе школы по специальной программе. Врачи дают хорошие прогнозы, если продолжим лечение, но без вас нам не справиться! Светлана Воронкова, Пензенская область

Невролог Института медицинских технологий Елена Малахова (Москва): «Мальчику требуется восстановительное лечение. Нужно нормализовать тонус мышц, увеличить объем движений, активизировать развитие координации, мелкой моторики и речи».

Лера Сорокина, 11 лет, деформация нижней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 158 880 руб.

Внимание! Цена лечения 427 880 руб. Общество помощи русским детям (США) внесло 150 тыс. руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» и компания, пожелавшая остаться неназванной, внесли по 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 19 тыс. руб.

У Леры сразу после рождения выявили дыхательную недостаточность и пневмонию. До года и четырех месяцев ее кормили через зонд. В два года дочка начала говорить, но звуки произносила невнятно. У нее обнаружили недоразвитие нижней челюсти. Челюсть надо вытягивать, но в нашем городе нет нужного оборудования, и мы повезли Леру в Москву. Ее прооперировали, начали ортодонтическое лечение. За все мы платили сами. А через два года дочке стало трудно открывать рот. Врачи назначили операцию на челюстях, а затем продолжение лечения. Помогите, пожалуйста! Лияна Сорокина, Пермский край

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Девочке требуется комплексное лечение — резекция венечных отростков с двух сторон и затем ортодонтия с помощью несъемной техники».

Саша Останина, 4 года, врожденная деформация стоп, требуется хирургическое лечение. 169 470 руб.

Внимание! Цена лечения 388 470 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Вятка» соберут 19 тыс. руб.

Дочка родилась с искривленными ножками. В три недели мы повезли ее в ярославскую клинику. Доктор диагностировал двустороннюю косолапость, кроме того, недоразвитие и вывихи суставов ног. Саше начали лечение по методу Понсети, мы сами его оплачивали. Стопы выпрямили, суставы вправили. А с двух лет стопы опять стали подворачиваться. Дочка уже с трудом ходит, ноги болят и подкашиваются, она часто падает. Доктор говорит, что нужна сложная операция. Но наши средства уже исчерпаны. Екатерина Останина, Кировская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Саше требуется курс гипсований и операция на стопах с фиксацией спицами (и последующим их извлечением). В результате девочка будет нормально ходить».

Элина Крючкова, 14 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 221 236 руб.

Внимание! Цена лечения 547 236 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 250 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 26 тыс. руб.

У моей младшей дочери Элины несовершенный остеогенез — хрупкие кости. Она перенесла около тридцати переломов и десять операций, но по-прежнему не может ходить, передвигается в коляске. А в девять лет началось искривление позвоночника. Элине нужна операция, но ее кости не выдержат установку металлоконструкции. В московской клинике GMS дочка прошла три курса лечения. С тех пор переломы прекратились! Но сколиоз прогрессирует, начались проблемы с дыханием. Чтобы операция стала возможной, надо продолжать укрепление костей. Помогите! Сергей Крючков, Кемеровская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Татьяна Хасянова: «У Элины тяжелая форма несовершенного остеогенеза. После трех курсов лечения отмечена положительная динамика, терапию в комплексе с реабилитацией необходимо продолжать».

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