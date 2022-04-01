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49,5 пункта составило значение индекса PMI в промышленности КНР в марте — опережающий индикатор состояния деловой активности оказался ниже 50 пунктов (что означает ее снижение) впервые с октября 2021 года на фоне новой вспышки COVID-19. Она, напомним, в том числе угрожает торможением отгрузок промышленной продукции КНР в РФ на фоне спада поставок из остальных развитых стран из-за военной операции России в Украине. Подындекс производства опустился до 48,8 пункта (50,4 пункта в феврале), новых заказов — до 49,5 пункта (с 50,7), занятости — до 48,6 пункта (с 49,2), экспортных продаж — до 47,2 (с 49).