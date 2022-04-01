Постковидные поступки

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Европейские театры один за другим объявили о творческих планах на будущий сезон. Одной из последних карты раскрыла Парижская опера. Сезон-2022/23 генеральный директор Александр Неф и худрук балета Парижской оперы Орели Дюпон составили без рисков, как творческих, так и финансовых, и с учетом всех актуальных повесток, от гендерной до политической. Комментирует Мария Сидельникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как и многим его коллегам, директору Парижской оперы Александру Нефу приходится сегодня думать об экономии

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP Как и многим его коллегам, директору Парижской оперы Александру Нефу приходится сегодня думать об экономии

Фото: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Пресс-конференцию Александр Неф начал с денег. Оно и понятно: два сезона, перепаханных пандемией (а спектакли из-за «дельты» отменяли в опере вплоть до января—февраля текущего года), пробили существенную брешь в бюджете. Господин Неф заметил, что Парижская опера на 60% содержит себя сама (билеты и меценаты), в отличие от других гостеатров, где казенные субсидии составляют гораздо большую часть бюджета (до 80%). И несмотря на существенную поддержку Министерства культуры (€87 млн), в 2021 году дыра в €60 млн все равно зияла (правда, это на треть меньше, чем в 2020-м). Так что теперь остается только, надеясь на кассу, играть и играть спектакли, сбалансированно снижая затраты на их производство. В будущем сезоне запланировано 366 поднятий занавеса на двух сценах, не считая программы Академии и концертов. Балет и опера делят творческие мощи почти поровну: 30 названий, 14 новых постановок (по семь от каждого лагеря), итого 184 балетных спектакля (максимальная цена билета — €150) против 182 оперных (€210).

В музыкальном сезоне Парижской оперы 2022/23 тон будут задавать женщины. Американка Лидия Штайер представит свою версию «Саломеи» Рихарда Штрауса, за дирижерским пультом австралийка Симона Янг. Англичанка Дебора Уорнер поставит «Питера Граймса» Бенджамина Бриттена под музыкальным руководством Джоанны Малвиц. Валентина Карраско — аргентинка с многолетней карьерой в европейских театрах — возьмется за классику ХХ века, оперу «Никсон в Китае» об исторической встрече Мао Цзэдуна и Ричарда Никсона. Это первое сочинение Джона Адамса в Парижской опере, и, похоже, оно подтверждает курс господина Нефа на американский репертуар, в этом сезоне обозначенный «Тихим местом» Леонарда Бернстайна. Дирижировать «Никсоном» будет сам маэстро Густаво Дудамель — неуловимый музыкальный худрук оперы, присутствовавший на объявлении сезона только в видеоформате. Дудамель продирижирует также «Тоской» Пуччини и «Тристаном и Изольдой» Вагнера (в постановке Питера Селларса и сценографии Билла Виолы) — двумя уже давними блокбастерами парижского театра. Максимальная мобилизация репертуара — еще один явный вектор Нефа в предстоящем сезоне. Все, что переносилось, планировалось и отменялось за ковидные два года, наконец выпустят в 2022/23 году («Волшебная флейта», «Кармен», «Женитьба Фигаро», «Сила судьбы», «Трубадур», «Богема»).

Из премьер заметны оперы по литературной классике, тоже надежнейший вариант, нацеленный на самую широкую аудиторию. Оперу Шарля Гуно «Ромео и Джульетта», которая вернется на сцену театра впервые с 1985 года, Александр Неф доверил французскому режиссеру Томе Жоли. Тот замысел раскрывать не стал, лишь оговорился, что действие происходит во время чумы, а по сотому разу рассказывать известный сюжет ему неинтересно — похоже, нас опять ждет ковид, по крайней мере на сцене. «Гамлет» Амбруаза Тома — тоже долгожданный возвращенец (с 1938 года исчез из репертуара). Режиссер Кшиштоф Варликовский, который выпустит оперу в сотрудничестве с дирижером Томасом Хенгельброком, заверил, что хочет видеть Гамлета в сегодняшних реалиях.

Что касается артистов, то небосклон Парижской оперы, потускневший за последние два года, начинает оживать. Рене Флеминг и Томас Хэмпсон в «Никсоне», Притти Йенде и Бенжамен Бернхайм в «Ромео и Джульетте», Людовик Тезье в «Гамлете», Юсиф Эйвазов в «Трубадуре» и Анна Нетребко в партии Леоноры в вердиевской «Силе судьбы».

Выступления российской оперной дивы запланированы с 12 по 21 декабря. Брошюру сезона распечатали за неделю до начала военной операции на Украине. «На сегодняшний день нет достаточных данных, чтобы сказать, приедет она (Анна Нетребко.— “Ъ”) или нет. Мы вас будем держать в курсе»,— заявил Александр Неф на пресс-конференции. Стоит заметить в скобках, что новые данные поступили чуть позже, буквально в тот же день. Госпожа Нетребко опубликовала в соцсетях новое заявление, где, категорически осудив войну на Украине, сообщила, что не солидаризируется ни с кем из лидеров России, что с Владимиром Путиным виделась всего несколько раз за всю жизнь, и то по протокольным поводам, что никакой финансовой поддержки от правительства РФ, помимо премий, не получала и вообще живет в Австрии и является тамошним налоговым резидентом. А потому уже в мае надеется вернуться на европейские сцены.

Кроме того, директор вновь обозначил официальную позицию Парижской оперы с поддержкой Украины, хотя эта позиция за последние недели несколько смягчилась. «Мы не будем требовать от русских артистов высказываться против войны ради того, чтобы они имели возможность выступать, потому что им сложно и даже невозможно говорить свободно»,— отметил господин Неф, подтвердив, что для всех, кто открыто поддерживает действия «актуального режима в России», двери театра закрыты. Совместных планов с Большим и Мариинкой у оперы в ближайшие годы также нет. Судьба трансляций спектаклей Парижской оперы в России пока неизвестна. На вопрос “Ъ” об этом в пресс-службе театра так и не нашлись что ответить.

Справедливости ради стоит заметить, что при господине Нефе русское артистическое присутствие в опере, поощряемое прежним интендантом Стефаном Лисснером, сократилось и без украинских событий.

В балетной труппе Орели Дюпон уверенно придерживается курса на стабильность и равновесие между классикой и современным репертуаром. Мировых премьер в предстоящем сезоне две. Норвежский хореограф Алан Люсьен Оуэн, в котором худрук балета разглядела последователя танцтеатра Пины Бауш, уже два года дожидается своего дебюта на парижской сцене. Он откроет сезон спектаклем, в котором заняты 20 артистов труппы. Бобби Джин Смит — тоже новое имя для оперы. Американская хореограф, танцовщица и воспитанница Охада Нахарина, бросившая Batsheva Dance Company ради сольной хореографической карьеры, ставит одноактный балет на скрипичный концерт Яна Сибелиуса, от которого плакала сама,— и, видно, рассчитывает на слезы публики теперь.

Из несостоявшегося на будущий сезон вновь переехал «Майерлинг» (1978) Кеннета Макмиллана на музыку Листа. Орели Дюпон таки настаивает, чтобы парижские артисты освоили шедевр столь любимого ею английского хореографа. «Манон» все того же Макмиллана, в которой она прощалась со сценой в 2015 году, тоже вернется в будущем сезоне. Особое место в сердце Дюпон-этуали занимает и Пина Бауш — так, в репертуаре оперы появится третий спектакль великой немки. После «Весны священной» и «Орфея и Эвридики» придет черед образцового баушевского парада человеческих типажей в спектакле «Kontakthof» (1978), который будет идти в Париже весь декабрь. Баланчина и подавно много не бывает: у оперы появятся два его новых балета. Оммаж русской школе «Ballet Imperial» (1941) на музыку Чайковского и игривый «Who Cares?» (1970) на музыку Гершвина Орели Дюпон объединила в один вечер. С гастролями наконец-то до Парижа доедет бельгийская компания Peeping Tom с «Триптихом», который в прошлом октябре показывали в Москве на «Территории».

К 30-летию смерти Рудольфа Нуреева в декабре дадут ударную серию «Лебединого озера», ученики школы на своем итоговом спектакле в апреле исполнят третий акт его «Раймонды». Три специальных вечера заготовлены в честь Патрика Дюпона (1959–2021) — этуали и преемника Нуреева на посту худрука оперы. И с помпой отпразднуют 90-летие Клод Бесси — великой директрисы балетной школы Парижской оперы, которая вырастила и воспитала не одно поколение звезд, в том числе и саму Орели Дюпон.