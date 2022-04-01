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К читателям газеты «Коммерсантъ»

Священный месяц Рамадан

Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин

Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Дорогие мои соотечественники, единоверцы, братья и сестры!

После захода солнца сегодня, 1 апреля, начинается благословенный месяц Рамадан, в который был ниспослан Священный Коран и повеление Господа Всевышнего соблюдать великий Пост в течение всего этого месяца как очищение и прощение всех грехов, совершенных в течение пройденного нами года. Приветствую наш предстоящий пост и прошу Всевышнего Аллаха принять его.

Пост месяца Рамадан — один из важнейших столпов нашей благословенной религии, месяц осмысленного выбора прямого пути, который мы целиком посвящаем глубокому познанию замысла Творца и Его Слов — Священного Корана. Соблюдая пост, мы обращаемся к Священному Писанию, вновь и вновь возвращаемся к истокам своей религии, отдаем дань уважения памяти поколений мусульман, исполняющих предписание Всевышнего Создателя.

Мы, российские мусульмане, в этом году празднуем великую дату — 1100-летие официального принятия Ислама народами Волжской Булгарии. Мы гордимся своей историей и считаем своим долгом передать следующим поколениям заповеданную нам веру. Преемственность поколений — залог сохранения самой земной жизни, дарованной нам Всевышним Создателем. Земная жизнь сопряжена для людей с преодолениями. Наши народы во все времена преодолевали любые испытания в единстве и взаимной поддержке. Для нас пост — испытание, пройдя через которое мы очищаем свою душу и укрепляем свой разум.

Российские мусульмане гордятся тем, что являются частью большой семьи народов, и важно, чтобы в этой семье всегда царили мир и согласие. Мы разделяем проблемы и чаяния мировой уммы, всех наций народов мира. Нам близка любовь людей к своему народу, своей нации, но такая любовь никогда не способна, не должна перерасти в национализм и нацизм, ибо это гибельный путь. ХХ век учил человечество пониманию этого, но заражающее души людей зло нацизма оказалось не изжитым полностью, и людям предстоит осознать это.

Патриотизм — это любовь к своему Отечеству, народу, истории, корням и традициям. Мы любим вспоминать слова нашего Пророка Мухаммада: Хуббуль Ватан миналь иман — любовь к своей Родине — от веры! Наш патриотизм имеет мощные корни, его питают культурные традиции наших предков, избравших 1100 лет назад своей путеводной религией благословенный Ислам. Это чувство нас обогащающее и укрепляющее, ибо оно основано на огромном богатстве истории и культуры народа нашего, которое позволяет нам гордиться и смотреть уверенно в будущее.

Все мировые религии воспитывают душу и призывают разум человека избежать гордыни и чванства, которые порой приобретают уродливую форму превосходства одной нации над другой. Что как не происки вечного оппонента Всевышнего Творца — Сатаны — приводит таких людей к отказу от добрососедства и братства. «Придерживайтесь правды, ибо она, вместе с набожностью, ведет в Рай! Остерегайтесь лжи, ибо ложь, вместе с нечестием, ведет в Ад! Просите у Аллаха здравия, ибо после знания нет ничего лучше, чем здравие! Не разрывайте своих отношений, не враждуйте, не завидуйте, любите друг друга и будьте служителями Аллаха — будьте братьями!» — учит нас Священный Коран.

Духовному очищению, осмыслению, возвышению мыслей и чувств, а главное, укреплению веры посвящен наш пост.?Месяц Рамадан — это наша усердная подготовка к тому, чтобы и во все остальные месяцы и годы нашей жизни мы избегали ошибок, исполняли свой религиозный долг, что приблизит нас к Всевышнему, позволит надеяться на Его милость и Милосердие.

Дорогие соотечественники, единоверцы, братья и сестры! И да будет принят Всевышним Аллахом наш пост и все совершаемые богобоязненные дела, и да сбудутся все наши добрые молитвы и пожелания! Да ниспошлет нам всем Аллах благополучие и покой в обоих мирах! И да будет благоденствие, мир и покой в нашей любимой стране — России! И да будет мир над вами, милость Аллаха и Его благоволение.

Равиль Гайнутдин, председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России, муфтий, шейх

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