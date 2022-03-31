Политиков позвали в высшую школу

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Факультет госуправления МГУ, Российская ассоциация политических консультантов (РАПК) и Ассоциация интернет-технологов запускают учебную программу для региональных политиков и политтехнологов. Ее авторы считают, что местным депутатам часто не хватает опыта и знаний для эффективной работы, и надеются решить эту проблему с помощью двухгодичных курсов. Их полная стоимость составит 1 млн руб., а среди лекторов значится ряд известных политических деятелей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Образовательный курс Executive Master of Public Policy стартует 25 апреля. По словам руководителя программы, политического юриста и члена президиума центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Анастасии Павлюченковой, организаторы планируют отобрать около 30 слушателей: региональных и местных депутатов, политтехнологов и «несколько человек из внутренней политики регионов». Обучение будет разбито на десять модулей по шесть дней каждый. Полная стоимость двухлетнего курса — 1 млн руб. Слушатели должны иметь высшее образование и доказать на собеседовании наличие реального политического опыта. На сайте проекта указано, что на учебу также приглашаются победители кремлевских кадровых конкурсов «Лидеры России» и «Лидеры России. Политика».

В депутаты часто попадают состоятельные люди, которые, однако, не могут достаточно эффективно удовлетворять нужды своих избирателей, поясняет госпожа Павлюченкова: «Часто они не могут правильно донести свою мысль, им не хватает навыков публичных выступлений. Поэтому у нас будут специальные тренеры, в том числе по дебатам и позиционированию. Ну и, конечно, есть вопрос по фундаментальным знаниям: региональные политики не всегда понимают, куда именно идет страна. Поэтому у нас будут курсы по социальной, налоговой, бюджетной политике». Дополнительное обучение нужно и политтехнологам, полагает она: «Порой человек первый раз приходит на кампанию и даже не знает, что ему нужен специальный политический юрист».

По словам президента РАПК Григория Казанкова, политконсультанты давно выступали за системную подготовку специалистов: «Наша ассоциация не может быть образовательным учреждением, поэтому мы идем по пути кооперации с ведущими вузами. В дальнейшем мы рассчитываем, что подобная специализация появится и на уровне бакалавриата». «На наших глазах и при нашем участии за последние четыре года появилась новая профессия — интернет-технолог,— добавляет президент Ассоциации интернет-технологов Андрей Цепелев.— А у каждой уважающей себя профессии должны быть стандарты, в том числе образовательные. Для нас участие в курсах — это возможность развивать профессию и ее престижность». Сам господин Цепелев планирует учить слушателей развитию личного бренда в соцсетях как необходимой составляющей для политика, считающего себя представителем «новой искренности» или «новой волны».

По словам организаторов, как минимум часть лекторов будут получать за свою работу гонорар, но проект не принесет его авторам значительной коммерческой прибыли. При этом Григорий Казанков и Анастасия Павлюченкова уверяют, что с администрацией президента (АП) они свою инициативу не обсуждали. «Мне кажется, что когда участвуют факультет госуправления во главе с (депутатом Госдумы от "Единой России".— “Ъ”) Вячеславом Никоновым и Григорий Казанков, то это изначально история в государственном русле»,— дипломатично отвечает на этот вопрос Андрей Цепелев. Тем не менее в качестве лекторов в программе могут поучаствовать губернаторы и, возможно, кто-то из сотрудников АП. Отметим, что господин Казанков считается одним из наиболее близких к АП политконсультантов, а господин Цепелев занимает пост заместителя гендиректора АНО «Диалог», помогающей федеральным и региональным властям вести работу в соцсетях.

В опубликованном списке лекторов тоже присутствует немало известных в политическом сообществе специалистов, часто работающих с представителями власти. Среди них, в частности, первый замгендиректора «Диалога» Кирилл Истомин, эксперт близкого к АП Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына, политтехнолог Евгений Минченко, депутат Госдумы от СРЗП, экс-глава юрслужбы штаба Владимира Путина на выборах-2018 Сергей Кабышев, политолог Александр Асафов, глава Ассоциации политических юристов Роман Смирнов.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что потенциальные слушатели идут на такие курсы во многом ради «нетворкинга». Кроме того, проект дает понять, что политика будет существовать и после «специальной военной операции» на Украине, отмечает эксперт: «Обучение будет являться конкурентным преимуществом в политике. А значит, конкуренция, борьба за публичные симпатии, аппаратное продвижение в каких-то формах будут существовать и дальше».

Андрей Винокуров