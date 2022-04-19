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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 81 год главному редактору ОТР, президенту Всемирной ассоциации русской прессы Виталию Игнатенко

Виталий Игнатенко

Виталий Игнатенко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Виталий Игнатенко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Его поздравляет режиссер, генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров:

— Виталий Никитич, с большим удовольствием поздравляю Вас с днем рождения. Вы выдающийся журналист, долгое время руководили нашим главным информационным агентством — ТАСС, а сегодня возглавляете, на мой взгляд, очень интересный, набирающий все больше поклонников телеканал «Общественное телевидение России» (ОТР) — с собственным лицом, отличающимся от всех почерком. Вы принадлежите к числу самых ярких и талантливых руководителей средств массовой информации и человек во всех смыслах необыкновенный. С большим удовольствием хочу пожелать Вам здоровья, дальнейших творческих успехов. Они у Вас уже есть, а в дальнейшем, уверен, будут еще более впечатляющими!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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