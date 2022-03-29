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5,8 процента составит в 2022 году дефицит федерального бюджета США. Это следует из прогноза, опубликованного вчера Белым домом вместе с проектом бюджета на 2023 финансовый год (начнется 1 октября). В долларовом выражении показатель в 2022 году должен составить $1,4 трлн. Отмечается, что это будет менее половины того дефицита, который президент США Джо Байден «унаследовал» от предшественника. По итогам 2021 года доходы бюджета отстали от расходов на 12,4%, 2020 года — на рекордные 15%. На 2023 год размер дефицита предполагается в размере $1,15 трлн. Новый бюджет предусматривает повышение налогов для богатых при увеличении расходов на образование и здравоохранение.