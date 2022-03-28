Оставь надежду, всяк сюда въезжавший

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Россия и западные страны продолжают изолироваться друг от друга. В скором времени будет ограничен въезд на территорию РФ гражданам 48 государств, которые ввели в отношении нее санкции после начала специальной военной операции на Украине. О нововведении в понедельник сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, не уточнив, насколько жесткими будут ограничения. Ранее ряд стран—членов ЕС полностью свернул выдачу виз гражданам РФ, а Еврокомиссия призвала отозвать «золотые паспорта» у попавших в черные списки россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Москва припасла адекватный ответ 48 недружественным странам — теперь их гражданам будет не так-то просто въехать в Россию

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Москва припасла адекватный ответ 48 недружественным странам — теперь их гражданам будет не так-то просто въехать в Россию

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

О грядущих визовых ограничениях Сергей Лавров сообщил на проходившем под его председательством заседании комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом. По его словам, сейчас разрабатывается проект указа президента РФ «Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств», вводящий «целый ряд ограничений на въезд на территорию России». Какие именно ограничения будут введены, глава МИДа не уточнил.

Ясен лишь перечень стран, чьих граждан они коснутся. Речь идет о 48 государствах и территориях, названных «недружественными» в утвержденном правительством РФ перечне от 5 марта. В него вошли Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), все государства — члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

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При этом из выступления Сергея Лаврова следует, что для одной категории иностранцев правила въезда в Россию и пребывания на ее территории, наоборот, были облегчены: речь идет о гражданах третьих государств и лицах без гражданства, оказавшихся на территории Украины. По словам министра, это сделано «в целях предотвращения угрозы их жизни и здоровью».

Не с территории Украины гражданам недружественных стран же, видимо, будет труднее въехать в Россию. Напомним, первые две страны — США и Чехия — были внесены властями РФ в черный список еще в прошлом году. Ограничений на въезд американцев и чехов Россия тогда не вводила, но посольствам и консульствам двух стран на территории РФ было запрещено нанимать на работу россиян, что заметно осложнило их работу.

Значительное расширение перечня недружественных государств произошло в начале марта, после того как почти 50 стран ввели в отношении России санкции за начало специальной военной операции на Украине.

Отметим, что еще не так давно политика России была, наоборот, направлена на упрощение визового режима. В 2020 году был принят подготовленный МИДом законопроект о внедрении единой электронной визы. Возможность оформлять визу не выходя из дома изначально получили граждане 53 стран (в том числе многих западных), въезжавшие в три пилотных региона РФ, позже эту практику планировалось распространить на всю территорию России. Туристическая отрасль очень ждала либерализации визового режима, надеясь, что это даст толчок развитию въездного туризма. Полностью осуществить планы сначала помешал коронавирус, а затем кризис в отношениях с Западом.

Сергей Лавров в понедельник назвал ограничения, введенные в отношении России из-за специальной военной операции на Украине, беспрецедентными. «Видим реакцию коллективного Запада, который организовал беспрецедентное давление со стороны США и сателлитов,— заявил он.— Нам объявлена тотальная гибридная война. Цель не скрывается — разрушить российскую экономику, подорвать внутриполитическую стабильность и в конечном итоге существенно ослабить Россию, "задвинуть" нас, как они прямо заявляют, на "обочину" международной жизни».

Ряд западных стран после начала операции на Украине действительно начал предпринимать шаги по изоляции России и россиян. Так, несколько европейских государств — Норвегия, Латвия, Литва, Чехия и Эстония — полностью перестали выдавать визы гражданам РФ. При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на прошлой неделе призвал все страны Евросоюза перестать выдавать визы россиянам и заморозить уже выданные разрешения на въезд. По его мнению, такие меры заставят россиян задуматься о том, «какие страшные преступления совершает российская армия на Украине». Предложение Матеуша Моравецкого широкой поддержки пока не получило.

Между тем несколько стран ЕС объявили о прекращении программ выдачи гражданам России «золотых паспортов» в обмен на инвестиции. А в понедельник Еврокомиссия призвала государства-члены оценить, «можно ли отобрать "золотые паспорта" у граждан РФ и Белоруссии, включенных в черный список Евросоюза».

«Виды на жительство, выданные в обмен на инвестиции гражданам РФ и Белоруссии, в отношении которых введены санкции, должны быть отобраны немедленно … Эти меры должны применяться к российским и белорусским гражданам, активно поддерживающим войну на Украине»,— говорится в документе, размещенном на сайте Еврокомиссии.

В черных списках ЕС более 800 россиян и белорусов.

При этом некоторые страны-члены Евросоюза в нынешней ситуации, наоборот, предлагают облегчить визовый режим для граждан России, чтобы продемонстрировать таким образом отсутствие враждебных намерений по отношению к Москве. Дипломат одного такого государства, попросивший не называть страну своего происхождения, сказал “Ъ”, что за либерализацию визового режима с Россией выступают три-четыре страны ЕС, но признал, что они «в явном меньшинстве».

Сергей Лавров же, выступая в понедельник на заседании партийной комиссии, заверил: «Несмотря на все трудности, российская дипломатия будет продолжать последовательно и твердо отстаивать национальные интересы на международной арене, делать все необходимое для защиты жизни, чести, безопасности российских граждан и соотечественников за рубежом». «Никакие угрозы, шантаж, ультиматумы не заставят нас отказаться от суверенитета и самостоятельности, отречься от многовековой истории, от завещанного нам предшественниками богатейшего духовного наследия,— объявил он.— Большей самостоятельности, отстаивания своей правды и законного места на мировой арене ожидают от нас многочисленные друзья и единомышленники — большинство членов международного сообщества».

Последнее утверждение спорно. Напомним, 2 марта «за» резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением «вторжения России на Украину» и требованием немедленно вывести войска проголосовало 141 государство (из 193). «Против» помимо России выступили четыре страны (Белоруссия, КНДР, Сирия и Эритрея). 47 государств воздержались или отсутствовали при голосовании.

Елена Черненко