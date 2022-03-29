Даниилу Медведеву досталось новое имя

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На проходящем во Флориде Miami Open by Itau — турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом $8,6 млн — Даниил Медведев продолжает борьбу за лидерство в мировом рейтинге. Победа в двух партиях, одержанная в 1/16 финала над испанцем Педро Мартинесом, позволила россиянину, занимающему на данный момент второе место, пройти ровно половину пути к вершине. Чтобы добиться нужного результата и выйти в полуфинал, Медведев должен выиграть еще два матча. Его следующим соперником будет американец Дженсон Бруксби — сравнительно новый человек в первой сотне. Этот молодой теннисист находится на подъеме и представляет серьезную опасность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победа над Педро Мартинесом позволила Даниилу Медведеву (на фото) сократить дистанцию до первого места в рейтинге до двух выигранных матчей

Фото: Wilfredo Lee / AP Победа над Педро Мартинесом позволила Даниилу Медведеву (на фото) сократить дистанцию до первого места в рейтинге до двух выигранных матчей

Фото: Wilfredo Lee / AP

Встреча с Педро Мартинесом была вторым матчем из тех четырех, которые Даниилу Медведеву нужно выиграть в Майами, чтобы вернуть себе лидерство в рейтинге АТР. И в данном случае шансы россиянина котировались еще выше, чем на старте турнира, когда он встречался с экс первой ракеткой мира Энди Марреем, не сумевшим заработать ни одного брейк-пойнта и уступившим фавориту за полтора часа. Мартинеса нельзя было назвать совсем уж проходным соперником. В первую сотню он попал полтора года назад, а совсем недавно, в конце февраля, взял первый титул на грунтовом турнире в Сантьяго. Однако на харде у 24-летнего испанца заметных достижений нет, поскольку для него выиграть на этом покрытии два матча подряд — целое событие.

Мартинес хорошо набит на задней линии, но в целом его игра достаточно стандартна, в ней нет какой-то изюминки. Поэтому было заранее ясно, что по большому счету испанцу просто нечем обыгрывать Медведева. Россиянину требовалось лишь показать свой уровень, что, собственно, и произошло. Особенно удалась ему первая партия, по ходу которой Мартинес смог взять на чужой подаче лишь четыре очка, а Медведев сделал брейк в восьмом гейме. Второй сет проходил немного иначе. Мартинес снова потерял подачу первым — уже в третьем гейме, но тут же сумел отыграть ее. Однако в седьмом гейме при счете «ровно» он допустил двойную ошибку, после чего неудачно выполнил удар у сетки. И тут шансов отыграться у Мартинеса уже не было. Заработав ударами навылет 30 очков — ровно в три раза больше своего оппонента при абсолютном равенстве невынужденных ошибок, Медведев выиграл — 6:3, 6:4. Для этого ему понадобился 1 час 25 минут, даже чуть меньше, чем для победы над Марреем.

В коротком интервью после матча Медведев заметил, что на корте, который для него является очень медленным, ему в первую очередь нужно было сохранять стабильность. Однако на этом вопросы к россиянину закончились, поскольку следующий его оппонент еще не определился. Опытнейший испанец Роберто Баутиста в третьей партии выигрывал у американца Дженсона Бруксби — 4:1 с двумя брейками и, казалось, должен был довести матч до победного конца. Но тут последовала неожиданная развязка. Бруксби полностью изменил ход борьбы, сломив Баутисту психологически, и взял пять геймов подряд. В итоге — 6:3, 5:7, 6:4 почти за три часа. Причем как трактовать этот результат с точки зрения перспектив Медведева, пока неясно.

С одной стороны, встречаться с Баутистой россиянину было вроде бы не очень выгодно: счет их личных встреч — 3:0 в пользу испанца. С другой стороны, 21-летний Бруксби находится на подъеме и абсолютно уверен в себе. Это продемонстрировала не только его встреча с Баутистой, но и предыдущий турнир в Индиан-Уэллсе, на котором американец дошел до четвертого круга, разгромив россиянина Карена Хачанова и переиграв в трех сетах пятую ракетку мира грека Стефаноса Циципаса. Кстати, если в августе прошлого года Бруксби стоял в рейтинге далеко за пределами первой сотни мирового рейтинга, то в ближайший понедельник он будет находиться как минимум в середине четвертого десятка — заметно выше, чем тот же Мартинес.

Евгений Федяков