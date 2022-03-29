Евгений Малкин забросал «Детройт»

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Евгений Малкин, один из ярчайших российских хоккеистов нынешнего столетия, провел лучший матч в сезоне. В домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ, в которой его клуб «Питсбург Пингвинс» устроил взбучку «Детройт Ред Уингс», сокрушив соперника с удивительным счетом 11:2, выдающийся центрфорвард сделал 13-й в карьере в НХЛ хет-трик и добавил к нему результативную передачу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренер «Питсбурга» Майк Салливан после матча с «Детройтом» назвал Евгения Малкина (№71) «одним из величайших хоккеистов всех времен»

Фото: Reuters Тренер «Питсбурга» Майк Салливан после матча с «Детройтом» назвал Евгения Малкина (№71) «одним из величайших хоккеистов всех времен»

Фото: Reuters

Это был, конечно, удивительный матч. «Детройт», конечно,— далеко не лучшая в сегодняшней НХЛ команда, шансы попасть в play-off он уже фактически потерял. Но все же тяжело было представить, что детройтцев, у которых в составе достаточно классных хоккеистов, можно бить вот так жестоко.

Во встрече с «Питсбургом» они не знали, что предпринять, чтобы остановить обрушившуюся на них лавину. Не помогали перетасовки сочетаний, замены вратаря, которых — редкий случай — произошло аж две. Сначала во втором периоде, после того как счет стал 4:0 в пользу хозяев, на скамейку укатил Алекс Неделькович, уступая место Кальвину Пикару. Но и у Пикара дела шли не лучше. Он тоже пропустил четыре шайбы и в заключительной двадцатиминутке, после столкновения с форвардом «Питсбурга» Рикардом Ракеллем, поехал на лавку. Недельковичу пришлось возвращаться в ворота. А экзекуция все не хотела завершаться.

«Питсбург», до этого потерпевший два поражения подряд — от «Буффало Сейбрс» и «Нью-Йорк Рейнджерс»,— словно вымещал на «Детройте», уже сдавшемся, уже опустившем руки, всю злобу, накопившуюся после тех осечек. Лютыми, безжалостными были абсолютно все его звенья, включая «нижние» — третье и четвертое. Но тренер «Питсбурга» Майк Салливан, рассказывая о героях встречи, выделил, разумеется, не кого-то из скромных трудяг, воспаривших в небеса, а хоккеиста, давным-давно являющегося лидером команды: «Один из тех игроков, которые, когда находятся в форме, могут взять игру под полный контроль… Один из величайших хоккеистов всех времен».

Все это было про Евгения Малкина, который заставил здорово поволноваться поклонников «Питсбурга», узнавших, что после окончания предыдущего сезона он решил прооперировать больное колено, а операция потребует долгого восстановления. Волнения оказались напрасными.

Российский центрфорвард, которому 35 лет, вышел на лед в середине января, в разгар чемпионата, и заново адаптироваться к его ритму Малкину, как ни странно, не потребовалось — вошел в него сразу же. Но этот матч, 30-й для него в первенстве, был для нападающего, безусловно, пока лучшим — и визуально, и чисто в цифровом, так скажем, выражении.

Из 11 шайб «Питсбурга» три забросил он лично, а еще сделал во втором периоде голевую передачу Брайану Расту. И все эти действия превратились в поводы указать на довольно заметные статистические достижения Евгения Малкина.

Хет-трик, например, был для него 13-м в североамериканской карьере, стартовавшей в 2006 году. Показатель — шикарный. Из продолжающих выступать в НХЛ хоккеистов их, хет-триков, больше — 28 — только у одного человека, и как его зовут, тем, кто интересуется хоккеем, догадаться несложно: ну ясно же, что Александр Овечкин, великий снайпер «Вашингтон Кэпиталс». А, допустим, у Сидни Кросби, канадского хоккейного фронтмена, полтора десятилетия играющего бок о бок с Малкиным, матчей с как минимум тремя забитыми голами пока остается 12.

Что же касается передачи Расту, то она была для Евгения Малкина 696-й в регулярных чемпионатах. И это тоже веха. Благодаря своему пасу Малкин сравнялся с главным российским ассистентом в истории НХЛ Сергеем Федоровым. Тут ему даже Овечкин не конкурент.

«Питсбург» после этой победы занимает второе место в своем дивизионе Метрополитен, отставая лишь от «Каролина Харрикейнс», и может, видимо, уверенно смотреть в будущее. Play-off от него уже никуда не денется: запас настолько большой, что растерять его за полтора десятка матчей до финиша «регулярки» нереально. Зато можно побороться за высокий «посев» в розыгрыше Кубка Стэнли.

Алексей Доспехов