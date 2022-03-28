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Коммерсантъ FM
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17,8 процента составила доля нерезидентов в ОФЗ к началу марта 2022 года, сообщил Банк России. Показатель устойчиво снижается с октября 2021 года, нынешнее значение — минимум с декабря 2012 года. За октябрь 2021 года — февраль 2022 года снижение составило 601 млрд руб., или 17,8%, после роста в мае—сентябре 2021 года на 502 млрд руб. (на 17,4%). Объем вложений нерезидентов в ОФЗ в марте — 2,8 трлн руб., что на 172 млрд руб. меньше, чем в феврале. Напомним, 28 февраля ЦБ приостановил исполнение операций по списанию ценных бумаг с лицевых счетов и счетов депо нерезидентов после введения санкций и ввел капитальные ограничения — вложения из «недружественных» стран переводятся на спецсчета типа C.

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