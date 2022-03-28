Макс Ферстаппен победил во второй арабской

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В воскресенье в Джидде состоялся второй в истории Гран-при Саудовской Аравии. Победу на последних кругах добыл действующий чемпион мира Макс Ферстаппен. Пока, впрочем, первый номер Red Bull отстает в общем зачете от представителей Ferrari Шарля Леклера и Карлоса Сайнса. В Джидде они заняли второе и третье места соответственно.

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Фото: Hamad I Mohammed, Reuters Макс Ферстаппен

Фото: Hamad I Mohammed, Reuters

Гран-при Саудовской Аравии — этап молодой (в воскресенье он проводился лишь во второй раз), но уже успевший обзавестись историей. Первый, прошлогодний, Гран-при получился совершенно безумным. Блестящей была не только сама гонка, но и квалификация. Именно в ней Макс Ферстаппен запорол, влетев в стену, круг, который, не случись этого, стал бы, по общему мнению, шедевром года. И именно в последовавшей затем насыщенной событиями гонке Льюис Хэмилтон отвоевал весь очковый дефицит, чем гарантировал не менее безумный финал сезона на состоявшемся позже Гран-при Абу-Даби. Разумеется, зрители ждали повторения той истории. Получилось действительно горячо, но не совсем так, как хотелось бы. Еще в пятницу йеменские повстанцы-хуситы атаковали нефтехранилище в Джидде, здорово перепугав гонщиков. Этап тем не менее после долгих обсуждений решено было не отменять. Президент «Формулы-1» Стефано Доменикали сказал по этому поводу что-то из серии «спорт вне политики». Как с такой позицией согласовывается полное исключение любого российского участия в «Формуле-1», господин Доменикали, к сожалению, не пояснил.

Интересной получилась и собственно спортивная составляющая этапа. Например, Серхио Перес (Red Bull), стаж которого в «Формуле-1» давно перевалил за две сотни гонок, впервые в своей карьере сумел завевать первое место на старте. Да и вообще стал первым мексиканцем, добившимся такого успеха. А Льюис Хэмилтон, еще несколько месяцев назад претендовавший на свой восьмой титул, а теперь вынужденный биться не столько с соперниками, сколько с собственным Mercedes (машину британец назвал просто неуправляемой, дав понять, что ее преследует чудовищный ворох проблем), не сумел выбраться из первого сегмента квалификации. Такого с ним, если не брать случаи поломок и аварий, не случалось с 2009 года. В итоге старт только с 15-го места и полная безнадега по ходу гонки: 10-е место — совсем не то, ради чего Хэмилтон продолжает карьеру.

Ему бы конкурировать с Максом Ферстаппеном, отомстить ему за прошлогодние обиды. Но у действующего чемпиона мира теперь другие соперники. В первую очередь пара гонщиков Ferrari — Шарль Леклер и Карлос Сайнс. Да и Переса, хоть он и нанят на роль верного оруженосца, со счетов сбрасывать не стоит. Но в первую очередь опасность для Ферстаппена представляет, конечно, Леклер. Именно он выиграл неделю назад первый этап чемпионата в Дохе (там ни Ферстаппен, ни Перес не смогли финишировать из-за технических проблем), и именно его надо теперь догонять голландцу.

И надо признать, что и Ферстаппен, и Леклер снова старались порадовать болельщиков. В Дохе они обгоняли друг друга шесть раз (все-таки новый аэродинамический профиль машин «Формулы-1» делает обгоны не таким сложным, как раньше, делом). В Джидде обмен ударами продолжился. Сцепились Ферстаппен и Леклер ближе к концу начинавшейся, казалось, спокойно и размеренно, гонки. Кстати, это еще одно отличие текущего сезона от предыдущих. Нет больше удручающих отрывов лидера от пелотона, и пропало ощущение, что все, достойное внимания, может закончиться после первого же поворота. На этот раз первые номера Red Bull и Ferrari выдали на двоих пять обгонов друг друга. Причем временами их противостояние походило на игру в шахматы — нужно было не просто обогнать, а сделать это так, чтобы не нарваться на контратаку. Успешнее оказался Ферстаппен, реабилитировавшийся таким образом за провал в Дохе. Третьим к финишу пришел Карлос Сайнс. Так что у Ferrari снова два гонщика на подиуме. В результате и первые два места в турнирной таблице занимают представители «Скудерии». У Леклера 45 очков, у Сайнса — 33. Ферстаппен третий с 25 очками, но это, похоже, ненадолго.

Александр Петров