Тимофей Цзю напомнил Америке об отце

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Тим Цзю — сын, может быть, лучшего российского бойца в истории профессионального бокса Константина Цзю, кажется, окончательно закрепил за собой статус суперзвезды жанра. Цзю-младший, представляющий Австралию, одержал 21-ю подряд победу в карьере в первом бою, который провел в США. И эта непростая — по очкам, с пережитым в первом раунде нокдауном — победа над опытным американцем Терреллом Гаушей закрепила за ним статус претендента на титул абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг). За него в мае будут биться соотечественник Гауши Джермелл Чарло и аргентинец Брайан Кастаньо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимофей Цзю

Фото: Adam Bettcher / Getty Images Тимофей Цзю

Фото: Adam Bettcher / Getty Images

Бой, состоявшийся в Миннеаполисе, превратился для Америки в очень заметное событие благодаря имени его центрального персонажа. В США слишком хорошо помнят отца Тима Цзю. Кажется, российский бокс, на самом деле регулярно выпускающий в свет исключительно одаренных бойцов, до сих пор не подарил миру бойца круче Константина Цзю. На стыке веков Цзю, который, выступая за СССР, сделал прекрасную любительскую карьеру, а одновременно с распадом страны переехал в Австралию, чтобы делать карьеру профессиональную, царил в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). Он завоевывал титулы, а по дороге к ним бил разных просто сильных и даже выдающихся соперников, в том числе американских. А жестокая взбучка, которую Цзю устроил в 2001 году Забу Джуде, молодой надежде Америки, вошла в историю ее бокса как одно из самых сильных спортивных унижений, когда-либо пережитых страной.

Ту же специализацию, что и отец, выбрали два родившихся в Австралии сына Константина Цзю. Младший — Никита — только-только дебютировал в профессионалах, а старший, чье полное имя — Тимофей — принято сокращать до Тим, уже успел заработать не просто неплохую, а шикарную репутацию.

Поединок с Терреллом Гаушей был для него особенным. Тим Цзю, хотя любительская карьера у него была не слишком громкой (в действительности он долго, чуть ли не до окончания школы разрывался между футболом и боксом), к 27 годам накопил роскошный послужной список из двух десятков подряд побед. А еще заслужил множество комплиментов от людей, которые классно разбираются в его жанре. Например, перед минувшим уикендом знаменитый в недавнем прошлом полусредневес Тимоти Брэдли, составляя свой рейтинг боксеров, готовых к яркому прорыву, без колебаний включил в него и Тимофея Цзю. Брэдли, констатировав, что тот опровергает стереотип насчет того, что детям талант родителей, как правило, не передается, долго перечислял достоинства Цзю — техническую оснащенность, передавшийся от отца навык занимать такую стойку, когда можно быстро, за мгновение, перейти от защиты к атаке, крепкий джеб и убийственный кросс правой, вечный драйв.

Проблема заключалась в том, что до сих пор дрался Тим Цзю исключительно на родине, в Австралии. В списке боксеров, которые не унесли от него ноги, были оппоненты высокого без всяких оговорок класса вроде Джеффа Хорна или Такэси Иноуэ. Но все же в боксе считается, что настоящий успех приходит, если ты завоевываешь главный в боксе рынок, то есть рынок американский. И вот, доказывая справедливость выданных авансов, он дебютировал в США.

Дебют, надо сказать, вышел сложным, можно сказать, неоднозначным. Это был первый случай, когда до выигрыша Тим Цзю добрался не прямым, а довольно извилистым путем.

Все дело в ударе правой, пришедшемся в область левого глаза, которым в самом начале поединка Террелл Гауша отправил его на настил. Нокдаун был отнюдь не символическим, и, чтобы переварить случившееся, Цзю понадобилось время.

Зато, когда он восстановился, когда закончил прощупывать Гаушу, бокс в исполнении Тима Цзю стал воскрешать в памяти все те комплименты, которыми щедро одаривали его видные бойцы. В середине боя американец вообще неоднократно оказывался в критическом положении, под плотнейшим обстрелом. А тот факт, что он так и не упал, не должен вводить в заблуждение. Гауша известен прежде всего своей уникальной устойчивостью и прочностью защиты. Для 34-летнего американца это был 26-й профессиональный бой, и никому из предыдущих его соперников (а среди них были и яркие фигуры, например, Эрисланди Лара) не удавалось как следует, так, чтобы был повод фиксировать нокдаун, его потрясти.

В том же, что судьи отдадут Тиму Цзю победу по очкам, сомнений возникнуть не могло. Скажем, по подсчетам CompuBox, превосходство Цзю в количестве достигших цели акцентированных ударов оказалось по итогам 12 раундов почти двукратным: 207 против 106. Наоборот, могло показаться, что судьи были даже снисходительны к американцу: 116:111, 115:112 и 114:113 — счет на их картах рассказывал о более упорной борьбе, чем была в действительности.

Формально этим боем Тим Цзю закрепил за собой добытый ранее статус претендента на титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Но в реальности бонус еще слаще. По сути, уже в следующем матче Цзю должен сразиться за титул чемпиона абсолютного. Его 14 мая разыграют аргентинец Брайан Кастаньо, обладатель того самого звания WBO, и американец Джермелл Чарло, которому принадлежат остальные три престижных пояса — Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Алексей Доспехов