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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

17 апреля день рождения у генерального директора Музеев Московского Кремля Елены Гагариной

Елена Гагарина

Елена Гагарина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Елена Гагарина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ее поздравляет ректор Академии русского балета имени Вагановой, народный артист России Николай Цискаридзе:

— С большой радостью и не меньшей гордостью могу сказать, что Вы, Елена Юрьевна, очень близкий для меня человек по духу, по взглядам, высокому вкусу к настоящему искусству. Мы часто встречаемся на разных мероприятиях, я всегда рад видеть Вас на моих выступлениях и выступлениях моих учеников. Мы общаемся уже много лет, и Вы всегда заставляете меня узнать что-то новое. Вы не только очаровательная и очень красивая женщина, но и человек, который заставляет меня все время учиться, что-то узнавать и равняться на Вас. Поздравляю Вас с днем рождения, преклоняюсь и очень люблю!

17 апреля исполняется 50 лет художественному руководителю молодежной оперной программы Большого театра Дмитрию Вдовину

Дмитрий Вдовин

Дмитрий Вдовин

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Дмитрий Вдовин

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Его поздравляет оперный певец Дмитрий Корчак:

— Дмитрий Юрьевич — уникальный педагог, создавший школу воспитания певцов мирового уровня, выведший на орбиту десятки звезд. Он создал настоящую музыкальную семью, и его значение для российской культуры трудно переоценить. А мы, его музыкальные дети, ученики, а сейчас уже в чем-то и коллеги, всегда с благодарностью и гордостью вспоминаем выпавшую нам удачу быть с ним рядом на протяжении многих лет.

С днем рождения, дорогой Дмитрий Юрьевич!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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