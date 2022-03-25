Сенаторы обсудят планы борьбы с «пятой колонной»

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Комиссия Совета федерации по защите государственного суверенитета на следующей неделе обсудит деятельность в России «пятой колонны», сообщил в четверг журналистам ее глава Андрей Климов.

«29 марта наша сенаторская комиссия на своем плановом заседании более подробно рассмотрит актуальные вопросы обеспечения российского суверенитета, в том числе те, которые непосредственно связаны с противодействием деструктивной деятельности так называемой пятой колонны»,— рассказал господин Климов. Он отметил, что «пятая колонна» поредела: многие ее представители уехали из России, поскольку в новых условиях им стало трудно продолжать свою деятельность, и в этом сенатор увидел успехи руководимой им комиссии. Но на место уехавших, по мнению Андрея Климова, могут прийти другие: «Сегодня для Запада важно оставить какое-то количество людей, может быть, несколько сотен человек, для того чтобы создавать иллюзию сопротивления, но им обязательно нужна обновленная агентура внутри страны. Эта агентура многослойная: есть агенты в классическом виде, натуральные шпионы и диверсанты, есть государственные изменники, а есть те, кого мы называем иностранными агентами. Эта публика хоть и поредела, но она есть, продолжает что-то такое изображать из себя. Есть люди, которые, к сожалению, ведутся на это. Все они, вместе взятые,— очень незначительный процент нашего общества».

При этом сенатор оговорился, что есть еще и «заблуждающиеся, которые по-иному смотрят на этот мир», и их господин Климов к категории «пятой колонны» не относит. Он также подчеркнул, что работу с «пятой колонной» необходимо проводить «предельно адресно».

Ксения Веретенникова