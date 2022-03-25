Инвалидам подали руку помощи

1K 3 мин. ...

В Совете федерации (СФ) намерены добиться корректировки постановления правительства, которое запрещает инвалидам без верхних конечностей управлять автомобилем. Запрет, считают в верхней палате парламента, нужно снять для обеспечения прав людей с ограниченными возможностями и использования их «трудового потенциала в условиях современной российской экономики». Законодательство, отмечают сторонники инициативы, не учитывает, что современные протезы позволяют водить транспортным средством почти без ограничений. ГИБДД готова выдавать удостоверения гражданам без конечностей, если будет продуман механизм медицинской экспертизы. Представители Минздрава пока настороженно отнеслись к идее, но заявили о готовности «проработать вопрос».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Пересмотр действующих противопоказаний к управлению легковыми автомобилями стал темой обсуждения на круглом столе в Совете федерации. Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков («Единая Россия») рассказал об обращениях граждан, у которых нет верхних конечностей: они хотят водить машину, но не могут получить права. «Люди прикладывают все усилия, чтобы продолжить жить полноценной жизнью,— отметил сенатор.— Несмотря на это, им приходится сталкиваться с дискриминацией и предрассудками в обществе».

Эдуард Исаков считает, что России пора придерживаться концепции «разумного приспособления» инвалидов, раскрывать «трудовой потенциал в условиях современной российской экономики».

В мировой практике люди с ампутированными верхними конечностями являются полноценными участниками движения, заявил сенатор, они могут получить права в Канаде, США, Великобритании. Он заметил, что современные бионические протезы считывают сигнал с нервных окончаний.

Перечень противопоказаний к вождению закреплен в постановлении правительства №1604 2014 года. Документ разрешает водить машину с автоматической коробкой передач при отсутствии одной верхней конечности или кисти руки либо при отсутствии части пальцев или фаланг. Отсутствие обеих рук или кистей (либо их серьезная деформация) является противопоказанием.

В СФ выступал блогер Константин Дебликов, потерявший кисти рук в 2014 году. Отметив, что во многих странах нет прямого запрета водить машину инвалидам без конечностей, российскую практику он называл «дискриминационной». Господин Дебликов привел в пример американку Джессику Кокс: она родилась без рук, но водит авто и самолет, управляя ногами, без каких-либо специальных приспособлений. Константин Дебликов добавил, что людей, у которых ампутированы руки в РФ, «очень много», нередко они водят машину в нарушение закона.

ГИБДД не против пересмотра правил, но подход должен быть «индивидуальным», решение должна принимать медкомиссия, заявил замначальника Госавтоинспекции Николай Шеюхин.

Он упомянул про множество «приспособлений» и «технических средств», позволяющих инвалиду водить автомобиль. Необходимо продумать механизм индивидуальной оценки возможностей конкретного инвалида на адаптированном для него автомобиле, добавил начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД Сергей Фомочкин. Тогда отсутствие конечностей можно исключить из категории противопоказаний к вождению при соблюдении определенных условий. Николай Шеюхин заметил, что в России сегодня практически нет автошкол и программ для подготовки данной категории водителей. Сергей Фомочкин уточнил: ранее существовали госдотации для этих организаций, сейчас же автошколы экономически не заинтересованы в подобном обучении.

Главный внештатный профпатолог Минздрава Игорь Бухтияров считает, что пересматривать перечень противопоказаний «преждевременно»: для изменения постановления правительства нужны «серьезные обоснования». Он рассказал, что сегодня гражданин может пройти экспертизу в «индивидуальном порядке», чтобы получить допуск за руль, не имея конечностей. Но опыта проведения таких экспертиз у медиков нет, признался Игорь Бухтияров, так как отсутствие сразу двух конечностей всегда воспринималось как «абсолютное противопоказание» к вождению. К тому же вопрос приема инвалидов на работу требует «изучения» с точки зрения «экономической эффективности». При этом эксперт признал, что действующий перечень противопоказаний не учитывает наличие «полуавтоматических» систем управления автомобилем, систем автоматической парковки. Замдиректора департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Наталья Маркарян назвала обсуждаемый вопрос «сложным»: «Все это нужно проработать с заинтересованными ведомствами».

Эдуард Исаков заявил, что СФ планирует провести еще ряд совещаний на эту тему, чтобы приступить к подготовке изменений в законодательство.

Иван Буранов