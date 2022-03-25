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Коммерсантъ FM
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Яблоки без разбора

В сети удвоилось число мошеннических магазинов техники Apple

Число фишинговых интернет-магазинов смартфонов популярных производителей, прежде всего Apple, удвоилось после остановки официальных продаж техники бренда в России, подсчитали в StopPhish. На фоне подорожания смартфонов мошенники предлагают дешевые устройства, требуя 100-процентную предоплату. В большинстве случаев клиенты могут лишиться не только денег, но и персональных данных, отмечают эксперты, причем число подобных ресурсов будет расти.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

“Ъ” обратил внимание, что в рунете выросло количество фишинговых сайтов, предлагающих купить смартфоны Apple и других популярных брендов (Samsung, Xiaomi). В марте число таких ресурсов удвоилось, если сравнивать с мартом 2021 года, подтвердил сооснователь проекта StopPhish Юрий Другач.

Только в зоне .ru в этом месяце было зарегистрировано не менее 20 интернет-магазинов по продаже смартфонов и аксессуаров, часть из которых уже работает, а остальные находятся в стадии наполнения, уточнил он.

В марте количество мошеннических ресурсов, продающих смартфоны, на 30% превысило среднегодовые показатели, добавил начальник отдела анализа цифровых угроз Infosecurity a Softline Company Александр Вураско.

Apple объявила, что останавливает поставки продукции в Россию в связи с военной операцией на Украине, 2 марта. После этого цены на технику Apple в российских сетях электроники выросли на 30–85% в зависимости от продавца и модели (см. “Ъ” от 3 марта). Samsung остановила экспорт всей продукции в Россию 5 марта, объясняя это проблемами с логистикой.

Мошенники просят 100-процентную предоплату, в результате покупатель лишается средств и товар не получает, говорит Юрий Другач: «Делая предоплату на таких сайтах, человек также может столкнуться с кражей данных платежных карт с последующим выводом с них средств». Кроме того, есть вариант притворного технического сбоя, добавляет эксперт: «После оформления заказа менеджер перезванивает и сообщает, что на сайте что-то сломалось, и для завершения заказа просит сообщить реквизиты карты прямо по телефону или предлагает скинуть ссылку на оплату в мессенджер. Ссылка будет фишинговой».

По наблюдениям Александра Вураско, злоумышленники несколько изменили стратегию:

«Если раньше они завлекали жертв низкими ценами, то теперь, на фоне дефицита некоторых категорий товаров и возрастающего спроса, делают ставку на эксклюзивность: ни у кого нет таких смартфонов, а у нас есть».

При этом цены можно выставлять любые, покупатель все равно найдется, отметил эксперт. Помимо финансовых потерь, добавляет он, такие сайты опасны компрометацией персональных данных.

Продажи китайских смартфонов в России в начале марта выросли в два раза

Нездоровый ажиотаж и появление мошеннических сайтов наблюдались всегда накануне праздников, предновогодних распродаж и презентаций новых продуктов Apple, говорит руководитель отдела исследований DRP Group-IB Яков Кравцов. Причем, по его словам, не все обнаруженные “Ъ” сайты магазинов являются именно мошенническими — среди них есть и перекупщики: «Но с новыми сайтами, на которых предлагают акции, розыгрыши или фантастические цены, надо вести себя очень бдительно. Всегда есть риск не только потерять деньги и данные карты, но и не получить товар, получить подделку или "кирпич"».

Цены на смартфоны за последнее время значительно выросли, и этим пользуются мошенники, предлагая популярные модели по старой цене, отмечает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Срок жизни таких сайтов, говорит он, составляет пару недель. «Обманутые покупатели жалуются в Роспотребнадзор, но все, что он может сделать,— передать информацию в правоохранительные органы, которые очень неохотно возбуждают дела»,— добавил аналитик. По его мнению, число мошеннических сайтов будет расти. В Роспотребнадзоре “Ъ” сообщили, что жалоб на мошеннические интернет-магазины смартфонов пока не получали.

Анастасия Гаврилюк

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