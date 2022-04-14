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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 52 года губернатору Московской области Андрею Воробьеву

Андрей Воробьев

Андрей Воробьев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Андрей Воробьев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Национальной медицинской палаты, детский доктор мира Леонид Рошаль:

— Моложе моего сына и старше внучки. Уже девять лет губернатор рядом и вокруг Москвы, что не просто. Продолжает прибавлять. С государственным мышлением, и еще долго послужит Родине. Ему и в жизни было не просто. Не дрогнул. Проблемы знает и болеет за Подмосковье и Россию. Злопыхатели и предатели не перевелись. А как иначе? С днем рождения! Здоровья! Держитесь, и вперед!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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