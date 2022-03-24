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Коммерсантъ FM
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Ну и ШОС такого

Министерство спорта РФ проводит «импортозамещение» календаря

Министерство спорта РФ разработало пакет мер, которые, по его мнению, помогут подведомственной ему отрасли пережить период жестких международных санкций. Структура попробует сохранить плотность соревновательного календаря, заменяя престижные международные турниры внутренними с участием представителей дружественных России стран, а размер призовых для российских спортсменов за успехи в них предлагает сохранить на уровне тех, что они получали, выступая в топовых состязаниях.

Министр спорта РФ Олег Матыцин обещает, что на внутренних соревнованиях российские спортсмены будут получать столько же, сколько на международных

Министр спорта РФ Олег Матыцин обещает, что на внутренних соревнованиях российские спортсмены будут получать столько же, сколько на международных

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Министр спорта РФ Олег Матыцин обещает, что на внутренних соревнованиях российские спортсмены будут получать столько же, сколько на международных

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Министерство спорта РФ провело совещание с руководителями российских спортивных федераций, после которого представило комплекс мер, которые, по его мнению, позволят пройти с наименьшими потерями период жестких санкций. Под них отечественная спортивная отрасль попала вскоре после начала военной операции России на Украине и появления рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), основная из которых сводилась к запрету на допуск отечественных спортсменов к участию в топовых соревнованиях. Подавляющее большинство структур выполнили «изоляционные» рекомендации МОК. Из-за этого Россия уже потеряла несколько крупных соревнований, а львиная доля ее элитных спортсменов лишилась возможности выступать в значимых турнирах.

Рассказывая о комплексе мер Минспорта, его глава Олег Матыцин, назвавший список уже «представленным в правительство» «планом с 13 позициями», сказал, что надеется на то, что «период санкций не будет длительным» и «в ближайшее время российский спорт вернется в международное спортивное движение», поскольку без него «невозможно развитие международного спорта». При этом сами меры наводят на мысль, что ведомство готовится к достаточно длительной изоляции.

Главная из этих мер связана с наполнением разрушенного санкциями соревновательного календаря. Олег Матыцин сообщил, что его ведомство «оперативно взаимодействует с федерациями по календарному плану, по переформатированию соревнований», «чтобы не срывать подготовку к Олимпийским играм 2024 года в Париже, в которых предполагаем участие». Речь идет о спортивном «импортозамещении» с помощью, правда, некоторых стран, не высказавших негативную позицию по поводу спецоперации. Минспорт «рассматривает» участие в них «партнеров» по СНГ, БРИКС и ШОС. А в качестве успешного опыта сотрудничества в таком формате Олег Матыцин привел завершившиеся 20 марта соревнования паралимпийцев в Ханты-Мансийске, в которых с россиянами, отстраненными от Паралимпийских игр в Пекине, конкурировали «спортсмены из Казахстана, Таджикистана, Белоруссии, Армении». Конкуренция была скорее условной. Сборная России выиграла медальный зачет с 39 золотыми наградами, белорусы, ставшие вторыми, одержали всего пять побед.

Впрочем, особый акцент господин Матыцин сделал на возможной поддержке формата со стороны одной из ведущих в области спорта стран, заметив, что «2022 и 2023 годы анонсированы президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином как годы спорта в России и Китае». «После того как ситуация с пандемией в Китае станет более спокойной, будем привлекать наших коллег для участия в соревнованиях здесь, а наших спортсменов — к мероприятиям на территории КНР, включая учебно-тренировочные сборы»,— заметил министр.

Олег Матыцин привел два примера соревнований, которые могли бы заменить российские «клоны». Это популярные серии в фигурном катании и легкой атлетике, Гран-при и «Бриллиантовая лига». Господин Матыцин сказал, что в министерстве сейчас думают, «каким образом создать аналоги таких турниров и найти финансирование, чтобы в этот, надеюсь, недолгий период материальный стимул не был потерян».

Этот стимул в новых условиях спортивные функционеры, видимо, считают чрезвычайно важным для сохранения мотивации спортсменов. Во всяком случае, наиболее любопытный, кажется, пункт комплекса «антисанкционных» мер Минспорта РФ заключается в обещании выплачивать призовые российским спортсменам на внутренних соревнованиях «на уровне чемпионатов мира и Европы» для «поддержании мотивации наших спортсменов как минимум на один год».

Накануне похожие тезисы звучали в выступлениях Олега Матыцина и президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова на встрече с членами комиссии спортсменов ОКР. Кроме того, ее участники «согласились с необходимостью обратиться к широкой международной общественности с призывом о соблюдении принципов равноправия и деполитизации спорта». Нетрудно, однако, предположить, что призыв не будет услышан, а гораздо большую актуальность будут иметь «13 пунктов» Олега Матыцина.

Алексей Доспехов

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