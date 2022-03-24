Ну и ШОС такого

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Министерство спорта РФ разработало пакет мер, которые, по его мнению, помогут подведомственной ему отрасли пережить период жестких международных санкций. Структура попробует сохранить плотность соревновательного календаря, заменяя престижные международные турниры внутренними с участием представителей дружественных России стран, а размер призовых для российских спортсменов за успехи в них предлагает сохранить на уровне тех, что они получали, выступая в топовых состязаниях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр спорта РФ Олег Матыцин обещает, что на внутренних соревнованиях российские спортсмены будут получать столько же, сколько на международных

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Министр спорта РФ Олег Матыцин обещает, что на внутренних соревнованиях российские спортсмены будут получать столько же, сколько на международных

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Министерство спорта РФ провело совещание с руководителями российских спортивных федераций, после которого представило комплекс мер, которые, по его мнению, позволят пройти с наименьшими потерями период жестких санкций. Под них отечественная спортивная отрасль попала вскоре после начала военной операции России на Украине и появления рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), основная из которых сводилась к запрету на допуск отечественных спортсменов к участию в топовых соревнованиях. Подавляющее большинство структур выполнили «изоляционные» рекомендации МОК. Из-за этого Россия уже потеряла несколько крупных соревнований, а львиная доля ее элитных спортсменов лишилась возможности выступать в значимых турнирах.

Рассказывая о комплексе мер Минспорта, его глава Олег Матыцин, назвавший список уже «представленным в правительство» «планом с 13 позициями», сказал, что надеется на то, что «период санкций не будет длительным» и «в ближайшее время российский спорт вернется в международное спортивное движение», поскольку без него «невозможно развитие международного спорта». При этом сами меры наводят на мысль, что ведомство готовится к достаточно длительной изоляции.

Главная из этих мер связана с наполнением разрушенного санкциями соревновательного календаря. Олег Матыцин сообщил, что его ведомство «оперативно взаимодействует с федерациями по календарному плану, по переформатированию соревнований», «чтобы не срывать подготовку к Олимпийским играм 2024 года в Париже, в которых предполагаем участие». Речь идет о спортивном «импортозамещении» с помощью, правда, некоторых стран, не высказавших негативную позицию по поводу спецоперации. Минспорт «рассматривает» участие в них «партнеров» по СНГ, БРИКС и ШОС. А в качестве успешного опыта сотрудничества в таком формате Олег Матыцин привел завершившиеся 20 марта соревнования паралимпийцев в Ханты-Мансийске, в которых с россиянами, отстраненными от Паралимпийских игр в Пекине, конкурировали «спортсмены из Казахстана, Таджикистана, Белоруссии, Армении». Конкуренция была скорее условной. Сборная России выиграла медальный зачет с 39 золотыми наградами, белорусы, ставшие вторыми, одержали всего пять побед.

Впрочем, особый акцент господин Матыцин сделал на возможной поддержке формата со стороны одной из ведущих в области спорта стран, заметив, что «2022 и 2023 годы анонсированы президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином как годы спорта в России и Китае». «После того как ситуация с пандемией в Китае станет более спокойной, будем привлекать наших коллег для участия в соревнованиях здесь, а наших спортсменов — к мероприятиям на территории КНР, включая учебно-тренировочные сборы»,— заметил министр.

Олег Матыцин привел два примера соревнований, которые могли бы заменить российские «клоны». Это популярные серии в фигурном катании и легкой атлетике, Гран-при и «Бриллиантовая лига». Господин Матыцин сказал, что в министерстве сейчас думают, «каким образом создать аналоги таких турниров и найти финансирование, чтобы в этот, надеюсь, недолгий период материальный стимул не был потерян».

Этот стимул в новых условиях спортивные функционеры, видимо, считают чрезвычайно важным для сохранения мотивации спортсменов. Во всяком случае, наиболее любопытный, кажется, пункт комплекса «антисанкционных» мер Минспорта РФ заключается в обещании выплачивать призовые российским спортсменам на внутренних соревнованиях «на уровне чемпионатов мира и Европы» для «поддержании мотивации наших спортсменов как минимум на один год».

Накануне похожие тезисы звучали в выступлениях Олега Матыцина и президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова на встрече с членами комиссии спортсменов ОКР. Кроме того, ее участники «согласились с необходимостью обратиться к широкой международной общественности с призывом о соблюдении принципов равноправия и деполитизации спорта». Нетрудно, однако, предположить, что призыв не будет услышан, а гораздо большую актуальность будут иметь «13 пунктов» Олега Матыцина.

Алексей Доспехов