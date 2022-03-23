Рынок дал, а суд забрал

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К семи годам лишения свободы приговорил Басманный райсуд Москвы бывшую владелицу международной группы UFS и российской инвестиционной компании (ИК) «Арбат Финанс» Елену Железнову. Женщина, которая отсидела в СИЗО и под домашним арестом уже почти пять лет, а в ходе следствия ей трижды меняли обвинение — с манипулирования рынком на присвоение, а затем на мошенничество, признана виновной в хищении акций ОАО «Мечел», оцениваемых более чем в 2,6 млрд руб. На всю эту сумму удовлетворен и гражданский иск потерпевшей стороны к осужденной Железновой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елену Железнову признали виновной в хищении 2,6 млрд рублей

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Елену Железнову признали виновной в хищении 2,6 млрд рублей

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Оглашение приговора 43-летней Елене Железновой заняло у судьи Басманного райсуда Валентины Левашовой около пяти часов. В итоге она сочла вину подсудимой в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) полностью доказанной и, как и требовал во время прений гособвинитель, приговорила Елену Железнову к семи годам колонии. Кроме того, суд удовлетворил заявленный потерпевшей стороной гражданский иск на сумму более 2,6 млрд руб.

Как следует из материалов дела и приговора, суть инкриминированного госпоже Железновой деяния связана с махинациями с акциями одной из крупнейших российских металлургических компаний «Мечел». В 2012 году одна из структур основного акционера «Мечела» Игоря Зюзина, Calridge Limited, на условиях залога около 67 млн акций компании (примерно 16% от общего объема) получила $20 млн от кипрской компании UFS Investments Limited, подконтрольной Елене Железновой. С 2013 года залог хранился в депозитарии UFS Capital Limited. В 2014 году Calridge узнала, что больше не является собственником части заложенного пакета (51,6 млн акций «Мечела»), расторгла договор с депозитарием UFS Capital и через суд потребовала передать акции другому депозитарию.

Однако к тому времени часть акций была продана UFS на Московской бирже в интересах кипрских инвестиционных компаний, а впоследствии теми же лицами акции выкуплены обратно, но уже по гораздо более низкой цене.

Впрочем, возбужденное в отношении главы UFS и российской компании «Арбат Финанс», которая также была подконтрольна Елене Железновой, уголовное дело о манипулировании рынком (ст. 185.3 УК РФ) было приостановлено. Проверкой деятельности подконтрольных женщине структур занялся Центробанк. В результате ИК «Арбат Финанс» была лишена лицензии за манипулирование акциями «Мечела», потерявшими из-за этого в цене почти вдвое, а саму госпожу Железнову оставили без квалификационного аттестата. Но на этом неприятности для нее не закончились. Следственные органы возбудили в отношении Елены Железновой уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). А еще через полгода его переквалифицировали уже на особо крупное мошенничество.

При этом в окончательной редакции обвинительного заключения речь шла уже о хищении не части акций, а всех находившихся в залоге у UFS 67 млн стоимостью более 2,6 млрд руб.

Ни в ходе расследования, ни в суде госпожа Железнова своей вины не признала. Отметим, что в СИЗО и под домашним арестом она провела уже почти пять лет. Под стражу Елену Железнову взяли в зале суда сразу же после оглашения приговора. Ее защита в разговоре с “Ъ” назвала решение суда несправедливым, добавив, что оно будет обжаловано. От более подробных комментариев адвокаты воздержались. Впрочем, и так понятно, что вскоре осужденная может претендовать на УДО.

Напомним, что ранее адвокаты настаивали на том, что в этом деле присутствуют исключительно гражданско-правовые отношения и никакой уголовной составляющей в нем нет.

Олег Рубникович