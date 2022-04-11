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Дни рождения

Сегодня исполняется 56 лет генеральному директору АО НСПК (оператор платежной системы «Мир») Владимиру Комлеву

Владимир Комлев

Владимир Комлев

Фото: АО «НСПК»

Владимир Комлев

Фото: АО «НСПК»

Его поздравляет заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов:

— Уважаемый Владимир Валерьевич! Примите мои искренние поздравления с днем рождения! Под вашим умелым руководством коллектив АО НСПК успешно развивает российскую платежную систему «Мир». Наши совместные проекты в транспортной сфере высоко ценят пассажиры. Благодаря нашей работе в метро появился самый масштабный в мире сервис оплаты проезда по биометрии — Face Pay. НСПК обеспечивает обработку платежей, предоставляя удобный способ бесконтактной оплаты проезда. Уверен, что дальнейшая совместная работа будет такой же плодотворной и полезной. Желаю вам успехов во всех начинаниях и всего самого наилучшего!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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