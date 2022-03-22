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Коммерсантъ FM
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Граждан укачало

Интерес к торрентам в марте резко вырос

Трафик на торрент-трекеры в России за вторую неделю марта вырос на 21%. Пользователи зарубежных игровых ресурсов и Netflix, которые больше не доступны в стране, скачивают на торрентах контент, который не могут предоставить отечественные площадки, считают эксперты. Но в случае блокировки YouTube пользователи скорее всего перейдут на RuTube, полагают аналитики.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с внутренними данными по росту трафика на сетях связи одного из крупнейших операторов за первые две недели марта, согласно которым интернет-трафик россиян существенно перераспределился. Например, за последнюю неделю трафик на торрент-трекеры вырос на 21%, если сравнивать с показателями декабря 2021 года. Трафик с платформ цифровой дистрибуции видеоигр снизился почти на 30%, а у VK вырос на 95%. Трафик видеоплатформы RuTube не показал роста за первую половину марта, следует из данных оператора. Трафик Facebook и Instagram (площадки признаны в России экстремистскими) после блокировки упал более чем на 70%. В МТС, «Вымпелкоме», «МегаФоне» отказались от комментариев.

Представитель RuTube заявил “Ъ”, что не согласен с этими оценками. По его словам, в марте рост медиапоказателей платформы «был беспрецедентным», а количество загружаемого контента выросло почти в 14 раз по сравнению с результатом февраля. В VK не ответили на запрос “Ъ”.

Часть зарубежных сервисов ушла из России, но потребность в контенте у людей не исчезла, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

«Не весь контент могут предоставить отечественные площадки, к тому же на торрент-трекерах можно найти и пиратский софт»,— добавил он.

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики и основатель LiveInternet Герман Клименко считает, что рост трафика на торренты мог быть связан в том числе с DDoS-атаками, которые с начала конфликта на Украине идут на все российские сайты. По его данным, 6–7 марта трафик на сайт RuTracker вырос на 40%. Сейчас трафик RuTracker на 20% выше февральских показателей, говорит господин Клименко. «Сейчас спрос пользователей сместился на пиратские стриминговые сервисы, например "Кинопаб", поэтому вряд ли торренты продолжат активно набирать популярность»,— считает он. Господин Клименко убежден, что в случае блокировки YouTube пользователи ринутся в RuTube, но есть риск, что платформа может не справиться с ростом трафика, особенно учитывая острый дефицит серверов.

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Представитель RuTracker заявил “Ъ”, что платформа наблюдала массовую регистацию аккаунтов в основном с китайских IP адресов, многократно превышающую норму: «В качестве е-мейлов указывались в том числе и российские сервера, но по всем признакам сгенерированные автоматически». Чтоб нормализовать работу форума RuTracker запретил доступ с китайских IP адресов и временно — с российских. «Также мы временно запретили регистрацию пользователей вообще, а для вновь зарегистрированных ввели "период молчания" в течение месяца», — добавили в компании.

По мнению гендиректора «ТМТ Консалтинга» Константина Анкилова, наиболее востребованный и тяжелый с точки зрения трафика контент, который пользователи загружают с торрентов, это видеоигры и фильмы:

«На фоне ухода с российского рынка таких платформ, как Netflix, проблем с покупкой игр в Steam, исчезновения зарубежного видеоконтента из российских онлайн-кинотеатров рост трафика на торрент-трекеры будет расти».

Советник гендиректора Российского фонда развития информационных технологий Василий Овчинников считает, что увеличение числа пользователей, которые загружают зарубежный медиаконтент с торрентов, не должно расти: «С момента появления идеи легализовать пиратство в любом виде мы говорили, что это тупик, нужно создавать замещающие импорт каналы и дистрибуции контента».

Анастасия Гаврилюк, Никита Королев

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