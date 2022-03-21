«Мир» без пластика

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За первые две недели марта спрос на карты «Мир» вырос в несколько раз. Продолжают банки выдавать и карты прекративших работу в России Visa и MasterCard. Но из-за проблем с импортом чипов у небольших российских банков уже начались сложности с выдачей «пластика», вскоре с ними могут столкнуться и крупные банки. Отчасти вопрос решают цифровые карты, но спрос на них все еще ниже, чем на обычные. Кроме того, для использования цифровых карт необходим смартфон с NFC-модулем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

На прошлой неделе на различных форумах и в соцсетях стали появляться сообщения о проблемах с выпуском пластиковых карт. Крупные банки поспешили выступить с заявлениями, что у них сложностей нет. Но трудности с поставками в Россию чипов для карт уже никто не отрицает, а стране их производит только «Микрон». В начале марта прошло совещание с участием Минпромторга, ЦБ, банков и производителей платежных карт, на котором говорилось о потребности банков в болванках для карт в объеме 115–120 млн штук до конца года (см. “Ъ” от 11 марта). По оценкам источников “Ъ”, «Микрон» может обеспечить чипами 20 млн карт до конца года. Однако, по словам участников рынка, сейчас предприятие выполняет ранее заключенные контракты, а новые заказчики могут лишь встать в очередь.

По словам собеседников “Ъ” на банковском рынке, большинство крупных игроков платежного рынка успели сделать запас болванок с чипами для пластиковых карт, а вот небольшие банки, которые не позаботились об этом заранее, оказались в сложном положении.

Но и сделанные крупными банками запасы могут закончиться в ближайшее время с учетом возросшего после объявления международными платежными системами ухода из России спроса на карты «Мир» (см. “Ъ” от 10 марта).

Так, в ВТБ “Ъ” сообщили, что только за первую неделю марта интерес к картам «Мир» увеличился в три-четыре раза по сравнению с февралем. Почта-банк с начала марта выдал свыше 100 тыс. карт «Мир», и спрос на них растет — в последнюю неделю было выдано в 1,5 раза больше карт, чем неделей ранее. В ПСБ за первые две недели марта также выпущено 100 тыс. карт «Мир». Похожие показатели и у Газпромбанка. Таким образом, только эти четыре банка за две недели выдали более полумиллиона карт «Мир». В банке «Тинькофф» “Ъ” сообщили, что с 1 по 18 марта 2022 года было выпущено в семь раз больше карт «Мир», чем в феврале, и в 57 раз больше, чем в марте прошлого года. В «Открытии» за первые две недели марта выпустили в шесть раз больше карт «Мир», чем за аналогичный период февраля.

Положение с болванками для карт усугубляет тот факт, что, несмотря на уход международных платежных систем Visa и MasterCard из России, банки продолжают выпускать их карты.

Как объяснил “Ъ” источник на рынке, платежные системы не разорвали лицензионные соглашения с банками, поэтому выпуск их карт вполне легитимен, тем более что информация о новых картах от российских банков поступать в Visa и MasterCard не будет до их возвращения в страну. Если не удастся решить проблему с закупкой иностранных чипов, с проблемами в обозримом будущем столкнутся и крупные российские банки.

Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что отчасти снимают остроту проблемы с возросшим спросом цифровые карты. Сейчас «Мир» без физического носителя выпускает абсолютное большинство опрошенных “Ъ” банков.

У ряда банков в последние недели виртуальные карты составляют существенную долю новых выпусков.

Так, по данным банка «Тинькофф», у них доля виртуального «Мира» превышает 65%, у ПСБ — 45%. Но у большинства банков она не так велика: так, у ВТБ на новые цифровые карты «Мир» приходится менее 25%, у Газпромбанка — 20%, у «Русского стандарта» — 10%, а у Почта-банка — только 8%.

«Для существующих клиентов сохраняется возможность использования привычного сервиса оплаты телефоном за счет Mir Pay»,— говорит Роман Прохоров. Однако независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков подчеркивает, что для использования виртуальной карты необходимо наличие у потребителя смартфона определенного уровня. Чтобы виртуальные карты могли работать, смартфон должен быть оснащен NFC-модулем для обеспечения бесконтактной связи с POS-терминалом магазина.

Максим Буйлов