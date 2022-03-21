Сделка с правосудием на пенсию не влияет

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Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура России обратилась в суд с иском о лишении права на получение «пенсии прокурорского работника» бывшего начальника управления собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета России (СКР) Александра Ламонова. Он, напомним, был задержан еще в 2016 году по обвинению в участии в коррупционной схеме, связанной с попыткой освободить из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец), в которой оказались замешанными многие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов. Ламонов признал вину в получении взяток, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на своего бывшего шефа Михаила Максименко. В результате последний получил 13 лет колонии, тогда как сам Александр Ламонов, лишившийся звания полковника,— только пять лет и штраф в размере более 30 млн руб. Позже суды последовательно смягчали наказание экс-полковнику, избавив его заодно от выплаты крупной суммы, а потом и вовсе освободили бывшего правоохранителя условно-досрочно. При этом, как выяснилось, определенную роль в решении суда сыграли не только справки об ударном труде осужденного в колонии, но и документы о его доблестной работе в прежние годы в надзорном ведомстве, где он числился ветераном и пенсионером по выслуге лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению Генпрокуратуры, Александр Ламонов не заслужил даже пенсии

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ По мнению Генпрокуратуры, Александр Ламонов не заслужил даже пенсии

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

С иском о признании Александра Ламонова утратившим право на получение пенсии прокурорского работника в Кузьминский райсуд Москвы обратился на днях заместитель генпрокурора России, государственный советник юстиции 1-го класса Игорь Ткачев. Эту информацию “Ъ” в суде подтвердили, отметив, что дело, относящееся к категории «прочих из пенсионного законодательства», поручено рассматривать судье Ирине Прониной из коллегии по гражданским делам. Пока по делу назначена только беседа, в рамках которой стороны будут уточнять свои позиции. Причем суд не стал торопиться — встреча запланирована на конец июня.

О подробностях иска к Александру Ламонову как в суде, так и надзорном ведомстве пока не говорят. Однако источники “Ъ” утверждают, что он напрямую связан с осуждением господина Ламонова в рамках уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Экс-сотрудник СКР получил наказание, но это никак не лишало его солидной прокурорской пенсии.

В итоге в иске конкретные цифры отсутствуют, но, как предполагают собеседники “Ъ” в силовых структурах, они появятся в случае, если суд встанет на сторону Генпрокуратуры.

Тогда с Александра Ламонова с помощью новых исковых заявлений могут попытаться взыскать ранее полученные из госказны средства.

Надо отметить, что Александр Ламонов работал в российских правоохранительных органах еще с 1992 года, однако настоящую известность получил только в 2016 году. На тот момент уже давно ушедший из органов прокуратуры в СКР Александр Ламонов в звании полковника юстиции возглавлял в нем если и не ключевое, то весьма важное управление — собственной безопасности. Однако «чистильщик» следственных подразделений в итоге сам оказался жертвой борьбы с коррупцией. Как не раз рассказывал “Ъ”, сотрудники ФСБ задержали полковника вместе с его шефом — начальником главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаилом Максименко. По данным чекистов, они оба были вовлечены в преступную схему по освобождению из-под ареста и дальнейшего прекращения уголовного преследования Андрея Кочуйкова (Итальянец), входящего в ближайшее окружение легендарного вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).

Напомним, Итальянец был участником нашумевшей перестрелки на Рочдельской улице Москвы, что, собственно, и стало поводом для его задержания. По версии следствия, Захарий Калашов попытался добиться освобождения своего соратника путем подкупа высокопоставленных сотрудников СКР (к слову, сами Шакро и Итальянец уже осуждены за вымогательство на внушительные сроки). Как говорилось в материалах дела, полковник Максименко взял за свое вмешательство в расследуемое в ГСУ СКР по Москве дело Итальянца €500 тыс., а Александр Ламонов, по его словам, оказал шефу посреднические услуги, получив за это десятую часть от общей суммы вознаграждения.

При этом если Максименко свою вину категорически отрицал, то Александр Ламонов во всем признался, заключив с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве.

Он полностью изобличил своего шефа, а позже фигурантами громкого коррупционного скандала также стали начальник столичного главка СКР Александр Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров и начальник управления СКР по ЦАО Алексей Крамаренко. Сам Ламонов за сотрудничество получил не только право на особый порядок рассмотрения его дела в суде, но и закрытый процесс. На нем гособвинитель требовал для Александра Ламонова шесть лет колонии строгого режима (ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ, что, впрочем, для подобных случаев допускается законом), лишение звания полковника юстиции и штраф в размере 23 млн руб. Мосгорсуд, однако, дал господину Ламонову пять лет колонии строгого режима со штрафом в 32 млн руб. Апелляционная инстанция позже дополнительное наказание в виде штрафа сняла. Затем Ламонов сначала был переведен на принудительные работы, которые заключались в уборке улиц и благоустройстве города Белёв Тульской области, а потом в апреле 2020 года и вовсе освобожден (со второй попытки) по УДО. Интересно, что в документах на освобождение, которые Александр Ламонов и его защитники предоставляли в суд, говорилось не только об ударном труде осужденного, но имелись также справки из Генпрокуратуры о том, что «Ламонов А. Н. является пенсионером Генеральной прокуратуры Российской Федерации, состоит на учете в отделе пенсионного обеспечения и получает пенсию за выслугу лет». Видимо, последнее обстоятельство и стало основанием для обращения Игоря Ткачева в суд.

Получить комментарий у самого Александра Ламонова “Ъ” не удалось, а несколько лет представлявшая его интересы адвокат Ольга Лукманова сама несколько месяцев провела в СИЗО, а недавно была этапирована в колонию.

Как сообщал “Ъ”, ее задержали еще весной 2017 года сотрудники ФСБ и СКР, обвинив в обмане своего клиента — участкового уполномоченного полиции, мошеннически завладевшего квартирой психически нездоровой женщины (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и превысившего свои должностные полномочия (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, госпожа Лукманова получила от него 4 млн руб., пообещав прекращение уголовного преследования с помощью своих связей среди следователей СКР, которым она якобы передаст деньги. Как рассказывал “Ъ”, все случившееся с ней адвокат считала провокацией и местью спецслужб за отказ сотрудничать с ними. Ее уголовное дело сильно затянулось, а приговор по нему, оказавшийся обвинительным, был вынесен только в прошлом году. Позже апелляционная инстанция неожиданно изменила изначальный трехлетний условный срок на меньший, но реальный. Ее адвокаты обжаловали это решение, одновременно попросив отсрочку от исполнения приговора до достижения младшим из детей 14-летнего возраста. Впрочем, оба обращения судами до сих пор не рассмотрены.

Сергей Сергеев