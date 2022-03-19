Экс-сенатору запретили гулять по ночам

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Как стало известно “Ъ”, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий для бывшего члена Совета федерации от Чувашской Республики Вадима Николаева. По версии следствия, в 2009–2013 годах из ОАО «Чувашский бройлер», которое он возглавлял, было выведено более 100 млн руб. по безвозвратным займам. Тем самым ущерб был причинен и региональному бюджету, поскольку Чувашия являлась одним из крупных акционеров предприятия, которое сейчас обанкрочено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Николаев в 2018 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вадим Николаев в 2018 году

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В Чебоксарском районном суде Чувашии сотрудники главного следственного управления СКР ходатайствовали о помещении Вадима Николаева под домашний арест. Однако суд ограничился в отношении 62-летнего предпринимателя и политика, представлявшего республику в Совете федерации с 2015 по 2021 год, запретом определенных действий. В частности, ему нельзя пользоваться услугами сотовой связи, покидать место жительства в ночное время и контактироваться со свидетелями по делу. Известно, что свою вину он категорически не признает.

Накануне, по данным “Ъ”, следователь ГСУ СКР предъявил господину Николаеву обвинение в двух эпизодах растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Само уголовное преследование экс-сенатора, отметил источник “Ъ”, основано на материалах, собранных сотрудниками СЭБ ФСБ и ГУЭБиПК МВД.

По версии следствия, с февраля 2009 по март 2013 года директор «Чувашского бройлера» Николаев заключал заведомо невозвратные договоры займа с тремя компаниями, которые не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности.

Всего по 37 договорам птицефабрика перечислила 101,7 млн руб., однако никаких мер по взысканию с заемщиков задолженности ее руководство не принимало. Таким образом, как полагает следствие, был нанесен особо крупный ущерб «Чувашскому бройлеру» и нарушены права Чувашии на получение дивидендов от деятельности предприятия. По данным сервиса Kartoteka.ru, у республиканских властей было 49% акций птицефабрики.

Кроме вывода средств по договорам займа бывшего сенатора заподозрили еще в одном эпизоде растраты, связанном с отчуждением магазина «Автан» в Чебоксарах.

По версии следствия, в начале 2013 года Вадим Николаев через знакомого посредника по заниженной цене выкупил у «Чувашского бройлера» здание магазина и затем сдавал торговые площади в аренду самой птицефабрике, получив от нее около 1,7 млн руб. платежей.

Отметим, что «Чувашский бройлер» после смены нескольких директоров в 2018 году признали банкротом. В прошлом году весь имущественный комплекс птицефабрики за 108,9 млн руб. выкупило чувашское ООО ВДС, один из кредиторов должника.

Роман Кряжев, Нижний Новгород; Олег Ерусланов, Чебоксары