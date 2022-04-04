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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 69 лет лауреату премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова, правозащитнику Олегу Орлову

Олег Орлов

Олег Орлов

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Олег Орлов

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Его поздравляет правозащитник Лев Пономарев (внесен в реестр СМИ-иноагентов):

— Дорогой Олег! Поздравляю тебя с Днем рождения! Мы с тобой идем рядом уже 35 лет. Ты ушел из науки и стал одним из создателей «Мемориала»*, перенеся в правозащиту строгость формулировок и ответственное отношение к фактам. Путь правозащитного центра «Мемориал», которым ты так долго руководил, нельзя назвать простым. Многие удары приходились, в том числе и на тебя. Не каждому «повезло» оказаться в заложниках в Буйнакске — вместе с Ковалевым и Борщевым, и не каждому надевали черный пакет на голову и демонстративно вывозили на расстрел. Сегодня у правозащитного движения трудный период. Но темные времена пройдут, и мы еще с тобой выпьем за права человека! Сил тебе, здоровья и вдохновения! Всегда — твой друг!

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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