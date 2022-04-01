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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 88 лет телеведущему Владимиру Познеру

Владимир Познер

Владимир Познер

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Владимир Познер

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Его поздравляет журналистка, телеведущая Ксения Собчак:

— Дорогой Владимир Владимирович! Я благодарна вам за каждый вечер, проведенный с вами, потому что общение с интеллигентным и умным собеседником — это большая редкость и ценность в наше время. Вы для меня — олицетворение умеренности во всем, а в умеренности я вижу сегодня большую мудрость, чем когда-либо. Ведь это то, что очень сложно дается сегодняшнему миру. Все хотят быстрых оценок. Однозначных решений. Да или нет? Вы же всегда про другое. Про размышление. Про взвешивание. И эта позиция сегодня вдруг и становится самой радикальной и самой, увы, маргинальной. Сегодня человек, рассуждающий в критериях «с одной стороны да, но с другой стороны…»,— настоящий революционер мысли. Желаю вам крепкого здоровья, чтобы мы с вами вместе увиделись в то далекое время, когда эта позиция опять будет просто признаком интеллекта.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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