Как вернуть некачественный товар в 2023 году

Какой товар можно вернуть как некачественный, что делать если продавец отказывает в возврате,— в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Возврат товара в магазин — это право, закрепленное в федеральном законе «О защите прав потребителей». Согласно документу, клиент может вернуть товар продавцу если изделие имеет брак, не подошло по каким-либо параметрам или у него закончился срок годности.

В каких случаях можно вернуть товар

Вернуть покупку продавцу можно в следующих ситуациях:

— купленный товар имеет заводской брак;

— товар не подходит по какому-либо параметру: размеру, форме, фасону, цвету или комплектации;

— у товара истек срок годности.

Продавец имеет право потребовать, чтобы возвращаемый продукт соответствовал следующим критериям:

— предмет не должен входить в список товаров, которые нельзя вернуть после приобретения;

— покупатель должен предоставить кассовый или электронный чек на товар;

— не должен быть испорчен товарный вид предмета;

— покупка не должна быть использована.

Какие товары не подлежат возврату

Следующие вещи нельзя вернуть в магазин после покупки:

— предметы личной гигиены;

— лекарственные препараты и предметы для лечения или профилактики заболеваний;

— косметику и парфюмерные изделия;

— товары, цена которых рассчитывается за единицу длины;

— пестициды, бытовую химию, агрохимикаты;

— мебельные гарнитуры;

— мотоциклы, автомобили, велосипеды, а также прицепы к ним и номерные детали;

— прогулочные суда;

— ювелирные украшения с драгоценными металлами;

— предметы, полностью или частично сделанные из полимерных материалов и способные контактировать с пищевыми продуктами;

— продукты швейного и трикотажного производства;

— части гражданского огнестрельного оружия, патроны, инициирующие и воспламеняющиеся вещества;

— технические товары бытового назначения со сроком годности по гарантии не менее одного года;

— питомцев и растения;

— книги, альбомы, календари, буклеты, брошюры и другие непериодические издания.

Как вернуть товар продавцу

Процедура возврата товара в магазин отличается в зависимости о того, была покупка совершенна вживую или в режиме онлайн.

Как вернуть товар, купленный вживую:

В подобной ситуации покупку можно обменять на другой товар на такую же сумму. В этом случае причину, по которой клиент хочет оформить возврат, указывать не требуется. Если аналогичной вещи в магазине нет, то по договоренности покупатель может забрать ее при поступлении или потребовать обратно свои деньги. Если потребитель хочет вернуть оплату, то он должен написать заявление на возврат, где он указывает причину. Кроме заявления, чтобы вернуть деньги, клиенту понадобится кассовый чек, подтверждающий факт покупки товара, и паспорт.

Товар надлежащего качества можно вернуть в течение двух недель. Если последний день выпадает на выходные, то срок продлевается до следующего рабочего дня. Товар ненадлежащего качества можно вернуть до конца гарантийного срока или срока годности. Исключения составляют технически сложные изделия.

Жанна Ефимова, юрист, член Московского общества защиты потребителей:

«Стоит обратить внимание, что в отношении технически сложного товара (холодильники, автомобили и другие товары, вошедшие в перечень технически сложных товаров) потребитель в случае обнаружения в них недостатков вправе отказаться от товара и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению только в одном из следующих случаев:

— обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток — неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки);

— нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;

— невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

Требование потребителя о возврате денег продавец обязан удовлетворить в течение десяти календарных дней. Этот срок продавец не вправе нарушать и в случае проведения проверки качества товара.

В случае нарушения установленного законом срока продавец уплачивает потребителю неустойку в размере 1% цены товара за каждый день просрочки».

Как вернуть товар, купленный онлайн:

Оформить возврат товара, купленного через интернет, можно в любой момент, даже до его получения. Необходимо просто позвонить продавцу и заявить, что покупка больше не нужна. Кроме того, для онлайн-торговли не существует списка не подлежащих возврату предметов. Исключения составляют индивидуальные заказы. Например, одежда, сшитая по личным меркам. В иностранных интернет-магазинах для возврата покупки надо ознакомиться с правилами на сайте продавца.

После получения товара, купленного через интернет, его все еще можно вернуть, но уже нельзя обменять на аналогичный, для этого у потребителя есть семь дней. В таком случае клиент должен будет отправить товар обратно, по почте или с помощью курьера и составить заявление на возврат.

После получения заявления продавец может предложить покупателю вернуть деньги наличными, переводом через почту, начислением на карту или банковский счет. Потребитель должен будет предъявить документ, подтверждающий личность. Продавец обязан вернуть деньги в течение десяти дней.

Что делать, если продавец отказывает в возврате

Жанна Ефимова, юрист, член Московского общества защиты потребителей:

«Если после заявления продавец не возвращает в десятидневный срок деньги, то потребитель вправе обратиться с иском в суд или по месту нахождения продавца или по месту своего жительства. В исковом заявлении потребитель просит суд взыскать с продавца стоимость товара, а если стоимость товара увеличилась, то и разницу в стоимости, представив в суд подтверждающие документы. Также потребитель вправе заявить требования о взыскании неустойки в сумме исходя из расчета 1% цены товара за каждый день просрочки, моральный вред и штраф в размере 50% суммы, присужденной судом в пользу потребителя. При подаче иска в суд потребители в соответствии с законом "О защите прав потребителей" освобождены от уплаты государственной пошлины».

Василий Кузнецов; группа «Прямая речь»