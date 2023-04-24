Нужно ли платить пенсионерам транспортный налог в 2023 году

Что такое транспортный налог, должны ли пенсионеры платить его и как узнать размер платежа — в материале “Ъ”.

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Что такое транспортный налог

Транспортный налог — это налог, который обязаны платить владельцы автомобилей или других транспортных средств. Их перечень определен в ст. 358 Налогового кодекса РФ. Платеж производят как физические, так и юридические лица.

Владелец автомобиля должен зарегистрировать его в ГИБДД, а оттуда данные попадут в налоговую службу. Даже если хозяин дает другому человеку пользоваться машиной по доверенности, платить налог все равно будет собственник автомобиля.

Должны ли пенсионеры платить транспортный налог

Федеральных льгот по транспортному налогу для пенсионеров в России нет.

Юрист, адвокат движения «Свобода выбора», эксперт партии «Автомобильная Россия» Сергей Радько:

«Законодательное регулирование правил о транспортном налоге находится в совместном ведении РФ и субъектов, поэтому очень многие моменты устанавливаются региональными законами (да и сам транспортный налог отнесен к налогам региональным). К сожалению, наличие статуса пенсионера практически не дает льгот по уплате транспортного налога».

Как правило, полное освобождение от налога дают три статуса:

— Героя СССР и РФ;

— ветерана Великой Отечественной войны;

— инвалида первой и второй группы.

Другие льготы для пенсионеров устанавливаются в каждом регионе отдельно. В большинстве регионов льготы для пожилых граждан устанавливаются на машины до определенной мощности. Например, до 100 или 150 лошадиных сил. Пенсионеры получают скидку по налогу на подобные автомобили. Размер льготы в каждом регионе устанавливается отдельно. Наибольшие скидки для пенсионеров введены в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Красноярске. Здесь пожилые граждане освобождены от уплаты налога. В Москве и Московской области подобные послабления для пенсионеров отсутствуют.

Юрист, адвокат движения «Свобода выбора», эксперт партии «Автомобильная Россия» Сергей Радько:

«В Москве и Московской области льготы предусмотрены, например, для Героев Советского Союза или Российской Федерации, кавалеров ордена Славы трех степеней, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидов I и II групп. Также в Московской области от уплаты этого налога освобождены инвалиды с детства».

Какие документы нужны для оформления льготы

По закону освобождение от транспортного налога происходит автоматически. Пенсионный фонд самостоятельно сообщает в Федеральную налоговую службу (ФНС), что гражданин является пенсионером, и налог не взимается или человеку предоставляется скидка.

Если уведомления продолжают приходить, то необходимо обратиться в налоговую. Пенсионеру понадобится следующий набор документов:

— заявление о предоставлении льготы по форме ФНС;

— паспорт гражданина РФ;

— свидетельство ИНН;

— пенсионное удостоверение.

Подать заявление можно следующими способами:

— в отделении налоговой;

— в личном кабинете на сайте ФНС;

— в отделении МФЦ;

— заказным письмом;

— по доверенности через представителя.

Заявление рассматривается в течение 30 дней. Затем налоговая сообщит гражданину о своем решении.

Как определяется размер налога

Юрист, адвокат движения «Свобода выбора», эксперт партии «Автомобильная Россия» Сергей Радько:

«Размер транспортного налога определяется путем умножения налоговой ставки на одну лошадиную силу мощности двигателя на количества этих сил. Также в отношении некоторых автомобилей (наиболее дорогих и мощных) действует повышающий коэффициент (так называемый налог на роскошь). Точный размер налога определяется в каждом регионе отдельно. Так, например, в городе Москве установлены налоговые ставки на автомобили с мощностью двигателя до 100 л. с. в размере 12 руб. за каждую, с мощностью двигателя от 100 до 125 л. с.— 25 руб., с мощностью двигателя от 125 до 150 л. с.— 35 руб. В Московской области ставки немного иные. Например, налог на автомобили с двигателем мощностью до 100 л. с. составляет 10 руб. за каждую, при мощности от 100 до 150 л. с.— 34 руб., от 150 до 200 л. с.— 49 руб. и т. д. Размер налога рассчитывается налоговой инспекцией по месту жительства автовладельца».

Как уплатить налог

Заплатить транспортный налог можно в любом банке или банкомате. Нужно указать реквизиты или считать код из уведомления. Кроме того, платеж можно сделать через интернет на сайтах госуслуг и ФНС или в приложении мобильного банка.

Юрист, адвокат движения «Свобода выбора», эксперт партии «Автомобильная Россия» Сергей Радько:

«Срок уплаты налога — не позднее 1 декабря. Важно знать, что и налоговое уведомление, и налоговое требование (в случае если налог не будет уплачен вовремя) направляются автовладельцу по месту его регистрации, указанному в свидетельстве о регистрации автомобиля (эту информацию налоговая получает из ГИБДД). Поэтому в случае, когда автолюбитель поменял адрес места жительства, но при этом не обратился в ГИБДД и не внес изменения в регистрационные документы, уведомления будут направляться ему на прежний адрес. При этом налоговое уведомление и требования считаются врученными через шесть дней после их направления заказным письмом (независимо от реального получения адресатом). О наличии задолженности можно узнать в личном кабинете на сайте налоговой, в сервисе госуслуг либо лично посетив налоговый орган».

Василий Кузнецов, группа «Прямая речь»