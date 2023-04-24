Ответственность за неуплату налогов 2023: штрафы и ст. НК РФ

Что такое ответственность за неуплату налогов физическим лицом, ее виды, кто и каким образом определяет наказание — в материале “Ъ”.

Ответственность за неуплату налогов — это наказание, которое определяется ст. 122 Налогового кодекса (НК) РФ и ст. 198 Уголовного кодекса (УК) РФ. К ней могут привлечь с 16 лет. Индивидуальные предприниматели несут ответственность как физические лица. Меру наказания определяет суд, она может быть как административной, так и уголовной.

Уклонением от налогов являются разные проступки. Такие, как непредставление налоговых деклараций или указание в них ложных сведений. Отказ выплачивать задолженность, погашение ее с опозданием или не в полном объеме также является преступлением.

Виды уклонения от налогов и наказание за них

Неумышленное (ст. 122 НК РФ)

Гражданин может не заплатить налог вовремя непреднамеренно. Например, из-за временных финансовых затруднений, банкротства банка или неправильного планирования платежей. В такой ситуации нарушителя ждет штраф в размере 20% неуплаченной суммы.

Умышленное (ст. 122 НК РФ)

Если человек не заплатил налог специально, то сумма штрафа составит 40% задолженности.

Оба этих преступления считаются административными. Срок давности по ним составляет три года с момента истечения налогового периода (ст. 113 НК РФ). Он начинается со следующего дня после окончания финансового периода, в котором обнаружена задолженность. Если налоговая служба подала в суд, то в этом случае существует и срок давности взыскания штрафа через суд. Его продолжительность — шесть месяцев с момента истечения срока исполнения требования об уплате (ст. 115 НК РФ).

В крупных размерах (ст. 198 УК РФ)

Подобным преступление становится, если сумма задолженности по налогам за последние три финансовых года составила более 2,7 млн руб.

За такое правонарушение предусмотрены разные виды наказания:

— штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или иного дохода за период от одного до двух лет;

— принудительные работы сроком до одного года;

— до шести месяцев ареста;

— тюремное заключение на год;

В особо крупных размерах (ст. 198 УК РФ)

Преступление попадает в этот разряд, если сумма задолженности по налогам за последние три финансовых года превысила 13,5 млн руб.

За это преступление также существуют различные меры наказания:

— штраф в размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или иного дохода за период от 18 месяцев до трех лет;

— принудительные работы сроком до трех лет;

— до трех лет тюремного заключения;

Два этих проступка считаются уголовными, сроки давности по ним составляют два года. Если нарушитель скрывается от следствия или уплаты штрафа, то сроки приостанавливаются (ст. 78 УК РФ).

Управляющий партнер коллегии адвокатов «Адамова и партнеры» Ирина Адамова:

«Если судебный пристав не может взыскать задолженность из-за того, что у осужденного нет денежных средств и имущества, то нарушителя могут признать банкротом. Процедура производится в арбитражном суде по месту регистрации гражданина».

Впервые оказавшись виновным в любом из этих правонарушений, гражданин может избежать наказания и судимости. Для этого необходимо полностью заплатить задолженность, а также пени и штрафы. Смягчающие обстоятельства по этим преступлениям, как по административным, так и по уголовным, такие же, как и в остальных случаях. В их число входят раскаяние виновного или добровольное участие в устранении ущерба. Либо обстоятельства связанные с личностью нарушителя — беременность, несовершеннолетие, тяжелое эмоциональное состояние. Рецидивы или увеличение ущерба будут расценены как отягчающие факторы.

«Если банк не требует справку о налоговой задолженности, то человек может пойти и получить кредит. Но если пойдет процедура банкротства, то это, конечно, наложит определенные запреты, в том числе и на получение кредита на определенный срок»,— рассказала юрист Ирина Адамова.

В России наблюдение за правильностью и своевременностью налоговых выплат осуществляет Федеральная налоговая служба (ФНС). Когда сотрудники ФНС находят нарушителя, ему отправляют письмо с требованием погасить задолженность. Если гражданин не исполняет указания, то работники службы обращаются в суд. Если решение будет в пользу ФНС — дальнейшим взысканием долга будут заниматься судебные приставы. Они имеют право принимать различные ограничительные меры: блокировать банковские счета, запрещать выезд из страны, арестовывать имущество и прочее. Кроме того, в подобном случае работодатель осужденного будет обязан удерживать часть заработной платы этого гражданина. После этого он должен в течение трех дней перевести эти деньги на счет судебных приставов.

Управляющий партнер коллегии адвокатов «Адамова и партнеры» Ирина Адамова:

«По каждому виду объектов налогообложения: земельные участки, недвижимость, транспортные средства и т. д.— есть определенные льготы и освобождения от уплаты налогов, установленные законами, начиная от ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, пенсионеров и прочее. Исходя из этого у целого ряда граждан есть возможность не платить налоги. Есть операции, которые физическое лицо совершает: продает что-то из имущества, это тоже объект налогообложения, и в этом случае лучше консультироваться с налоговыми, юристами, которые могут подсказать, в какой момент лучше продать, чтобы налог, например, был недоначислен. Есть также категории операций, которые не подпадают под налогообложение. Например, если человеку что-то дарят родители, то у него не наступает обязанность платить налог, но если это делает постороннее лицо, то налог будет начислен».

Василий Кузнецов; группа «Прямая речь»