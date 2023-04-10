Как оформить ипотеку с материнским капиталом в 2023 году, каким условиям нужно соответствовать и как погасить с его помощью кредит — в материале “Ъ”.

Условия для оформления ипотеки под материнский капитал

Материнским капиталом можно воспользоваться после того, как ребенку исполнилось три года. Однако есть и исключения. Если оформить ипотеку с материнским капиталом как первоначальный взнос или направить средства на погашение уже имеющегося ипотечного кредита, то воспользоваться госпрограммой можно сразу после рождения или усыновления ребенка. Средства маткапитала перечисляются на счет кредитора или продавца недвижимости после подписания кредитного договора или договора купли-продажи.

Чтобы использовать средства маткапитала на покупку жилья, имеется ряд условий. В частности, оно не должно быть аварийным или подлежать сносу, все члены семьи должны иметь российское гражданство, а недвижимость — находиться на территории Российской Федерации.

Важно! В приобретаемой на средства маткапитала недвижимости обязательно нужно выделить доли всем членам семьи (себе, супругу и детям). Если жилье было куплено в ипотеку через материнский капитал, то сделать это нужно в течение полугода после погашения кредита. Чтобы продать такую недвижимость, необходимо согласие органов опеки.

Ипотека с материнским капиталом: 2023

В 2023 году материнский капитал на первого ребенка составляет 586,9 тыс. руб., а на второго — 775,6 тыс. руб.

Мнение эксперта: как именно можно улучшить жилищные условия

«Уже на первого ребенка с 1 января 2020 года положен сертификат на 483,9 тыс. руб. А если после 1 января 2020 года появился и второй малыш — государство выплатит 155,5 тыс. руб. Если же право на материнский капитал для второго ребенка не было использовано семьей до 1 января 2020 года, то выплата составит чуть более 639 тыс. руб. После регистрации ребенка в загсе уведомление из ПФР о начислении маткапитала должно автоматически появиться в личном кабинете на портале госуслуг в течение пяти дней.

В первую очередь государство разрешает, а граждане пользуются возможностью улучшить за счет маткапитала жилищные условия семьи. И формы могут быть самыми разными: покупка жилья в новостройке или на вторичном рынке, первоначальный взнос или частичная оплата ипотеки (в том числе военная и в сельской местности), для дольщиков — перечисление на эскроу-счет застройщика, можно построить новый дом (дачу) или реконструировать имеющееся жилье»,— говорит юрист, основатель и генеральный директор консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

Какие документы необходимы

После оформления ипотечного кредита необходимо обратиться с пакетом документов в Пенсионный фонд России. После этого деньги будут перечислены на счет кредитной организации.

Пакет документов:

1) Сертификат на получение материнского капитала;

2) Паспорт обладателя сертификата;

3) Заявление о готовности потратить маткапитал;

4) Ипотечный договор;

5) Справка из банка о сумме задолженности;

6) Свидетельства о рождении или паспорта всех детей;

7) Свидетельство о заключении брака.

Как погасить ипотеку материнским капиталом

Погашение ипотеки материнским капиталом состоит из нескольких этапов.

1) Получить справку из банка

Для Пенсионного фонда России нужно заказать из банка справку, которая подтвердит наличие ипотечного кредита. В ней указываются данные о заемщике, номер договора кредитования, остаток долга и реквизиты кредитной организации, на которые перечислят средства маткапитала. Справку делают не сразу, поэтому заявление необходимо подавать заранее.

2) Подать заявление в ПФР

Сделать это можно на сайте ПФР (или лично в отделении), МФЦ, госуслуг. Необходимы такие документы, как сертификат на материнский капитал, паспорт, СНИЛС и свидетельство о браке заемщика, копия кредитного договора, справка из банка, выписка из ЕГРН и документ, подтверждающий перевод средств продавцу недвижимости. Максимальный срок рассмотрения заявления в ПФР — 30 дней.

3) Подать заявление в банк

После получения справки из ПФР нужно вместе с ней, паспортом и сертификатом на маткапитал обратиться в банк. С кредитной организацией необходимо согласовать, на что именно пойдут средства: на уплату процентов или основного долга, на уменьшение ежемесячного платежа или срока кредитования. После утверждения всей процедуры деньги поступают на счет кредитной организации, а заемщик получает новый график платежей.

Особенности досрочного погашения

Если средств маткапитала хватило, чтобы полностью погасить кредит, заемщику нужно взять у банка справку об отсутствии задолженности, а затем обратиться в Росреестр для снятия обременения с недвижимости.

Артем Косенок; группа «Прямая речь»