Прокуратура не наломала двор

Арбитражный суд Пермского края признал действительной следку по приобретению региональными властями Товарного двора у ОАО «РЖД». Признать ничтожным договор купли-продажи по этому объекту требовала прокуратура. Надзорный орган считает сумму, за которую была куплена земля (798,7 млн руб.), завышенной. Однако эксперт, проводивший оценку актива, пришел к выводу, что его реальная стоимость даже выше той, по которой его приобрели власти Прикамья. РЖД высказали опасение, что при расторжении сделки пострадает как продавец, так и покупатель. В итоге суд склонился на сторону «Российских железных дорог» и краевых властей.



Вчера Арбитражный суд Пермского края продолжил рассмотрение иска краевой прокуратуры о признании недействительной сделки по приобретению Товарного двора в собственность региона. Заседание началось с пояснений эксперта Рубена Аязяна из ООО «Институт проблем предпринимательства» (Санкт-Петербург) касательно рыночной стоимости актива — ранее он оценил его в 818 млн руб. Это даже больше, чем цена, по которой краевые власти купили Товарный двор (798,7 млн руб.) и которую прокуратура считает завышенной.

Напомним, в 2018 году власти Прикамья выкупили у РЖД 18 строений на территории так называемого Товарного двора и право аренды на участки под ними общей площадью 14 га. Часть площадки планируется использовать под расширение ул. Строителей, часть — под инфраструктуру транспортно-пересадочного узла, часть — под деловой квартал «Пермь-Сити» и жилой комплекс. Прокуратура сочла цену земельного актива завышенной, а механизм приобретения — неподходящим. В итоге ведомство обратилось в суд с иском к ОАО «РЖД» и краевому управлению автодорог и транспорта, которому сейчас принадлежат участки, о признании сделки недействительной. Прокуратура требовала применить двухстороннюю реституцию в виде возвращения сторонам друг другу имущества и средств.

Рубен Аязян уточнил, что обозначенная им стоимость объекта основана на наиболее эффективном использовании данных участков. При определении наиболее эффективного их использования он исходил из того, что вся территория Товарного двора приобреталась для строительства объекта регионального значения — транспортно-пересадочного узла (ТПУ). «В понимании прокуратуры транспортно-пересадочный узел — какой-то небольшой объект, относящийся именно к транспортной инфраструктуре, но на самом деле это многофункциональный комплекс, включающий как транспортную инфраструктуру, так и коммерческую застройку»,— пояснил эксперт. В подтверждение своих слов он сослался на п. 25 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, в котором дается определение ТПУ, а также на проанализированные им своды правил проектирования подобных объектов.

Представитель прокуратуры Антон Мальцев не согласился с экспертом, отметив, что непосредственно под ТПУ планируется отдать только 3% спорной земли, большая же его часть будет расположена на смежных с ней участках. Остальные объекты, которые планируется возвести на территории Товарного двора, по мнению ведомства, не имеют к транспортно-пересадочному узлу никакого отношения.

Господин Мальцев вновь настаивал на том, что цена объекта является завышенной и в результате этой сделки был причинен ущерб бюджету Пермского края. Он напомнил о другом экспертном заключении, которое ранее подготовила Пермская торгово-промышленная палата. «В нем эксперт, определяя рыночную стоимость актива, основывался не на том, как эта территория будет использоваться в будущем, а на том, что в настоящий момент она имеет промышленное назначение. В результате цена получилась в два раза меньше»,— отметил представитель надзорного ведомства.

Кроме того, Антон Мальцев указал, что, по мнению прокуратуры, объекты следовало не выкупать у РЖД, а изымать.

Представитель РЖД Ирина Баскова уточнила, что изъятие в любом случае осуществляется по рыночной стоимости объекта. Кроме того, при принятии решения об изъятии учитываются упущенная выгода и убытки, которые причиняются его обладателю. «То есть это не то, что дешевле, часто — дороже. И сама процедура нередко затягивается из-за длительных судебных процессов, в которых идет спор по стоимости изъятия»,— высказалась госпожа Баскова.

По мнению Инессы Ковальчук, второго представителя ответчика, в случае удовлетворения иска прокуратуры будут нарушены интересы как Пермского края, который должен будет либо вернуть участок РЖД, либо выплатить компании его стоимость, так и Российской Федерации, поскольку РЖД полностью находится в государственной собственности.

В итоге суд решил в удовлетворении требований прокуратуры отказать. Сделка по приобретению регионом Товарного двора была признана действительной. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Екатерина Артемова