Уолл-стрит щеголяет миллиардами

Сегодня в США начался сезон корпоративной отчетности в банковском секторе, которому аналитики всегда уделяют особое внимание как показателю текущей ситуации на крупнейшем кредитно-финансовом рынке мира. Ведущий инвестбанк страны Goldman Sachs сообщил о рекордной выручке и чистой прибыли, а крупнейший банк по размеру активов JP Morgan Chase в пять раз увеличил свою чистую прибыль. Банки объясняют рост показателей восстановлением американской экономики, оживлением рыночной активности и высвобождением резервов на покрытие кредитных потерь.

Сегодня крупнейший в США банк по объему активов ($3,7 трлн) JP Morgan Chase сообщил, что в первом квартале его чистая прибыль выросла в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $14,3 млрд. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года прибыль увеличилась на 18%. Рост чистой прибыли произошел во многом благодаря высвобождению резервов в $5,2 млрд на покрытие убытков от кредитных операций, годом ранее банк выделил на это $6,8 млрд. Общая выручка банка в первом квартале составила $33,1 млрд, что на 14% больше, чем годом ранее.

Основные результаты банка превзошли прогнозы аналитиков, однако выручка ключевого подразделения — по розничному банкингу — в первом квартале сократилась на 6% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, достигнув $12,5 млрд.

По мнению аналитиков, это стало причиной того, что сразу после публикации квартальная отчетность JP Morgan Chase была встречена на фондовом рынке прохладно — акции банка подешевели на 1%. Однако котировки быстро отыграли потери, и спустя час после открытия торгов они уже находились на 1,5% выше уровня закрытия предыдущего дня.

Ведущий американский инвестбанк Goldman Sachs отчитался о рекордной выручке и прибыли. Выручка за первый квартал составила $17,7 млрд, что более чем вдвое выше выручки за тот же период прошлого года и на 50% больше, чем в четвертом квартале. Чистая прибыль в первом квартале также достигла рекорда — $6,84 млрд, это почти в шесть раз больше, чем годом ранее.

Такой рост прибыли был вызван хорошими результатами инвестбанковского подразделения, в частности операциями по торговле ценными бумагами и андеррайтингу.

Банк объяснил это оживлением ситуации на фондовых рынках и ростом активности на рынке IPO. Инвесторы положительно отреагировали на отчетность Goldman Sachs — его акции выросли в цене на 4%.

Заданный Goldman Sachs позитивный настрой поддержал еще один банк из «большой шестерки» американских банков — Wells Fargo, который также отчитался лучше прогнозов аналитиков. Банк показал квартальную выручку в $18,1 млрд, тогда как аналитики ожидали $17,5 млрд. Чистая прибыль банка за квартал составила $4,7 млрд, что в семь раз больше прибыли, показанной годом ранее. «Наши квартальные результаты отражают восстановление американской экономики,— отметил гендиректор банка Чарльз Шарф.— Списания по плохим долгам находятся на исторически низком уровне. Мы высвободили $1,6 млрд из резервов на покрытие кредитных убытков. Однако низкие учетные ставки и умеренный спрос на кредиты продолжат сдерживать рост показателей в ближайшее время». Акции Wells Fargo после публикации квартальной отчетности выросли в цене на 4,5%.

Позитивные отчетности американских банков оказали поддержку и фондовому рынку США — после довольно слабого открытия торгов индекс Dow Jones прибавил более 200 пунктов, достигнув нового рекорда в 33 887 пунктов.

Евгений Хвостик