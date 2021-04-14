Генералу предложили колонию

Гособвинение попросило назначить шесть лет колонии общего режима бывшему замглавы МЧС Сергею Шлякову. Он обвиняется в особо крупном мошенничестве: по версии следствия, генерал вместе с сообщниками предложил помощь в назначении на должность и. о. губернатора Ярославской области бывшему замглавы региона и экс-сенатору Юрию Удалову.

О выступлении представителей прокуратуры в прениях, прошедших в Хамовническом суде столицы, сообщил пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе. Предполагаемых сообщников Сергея Шлякова — Александра Казанцева, Сергея Онищенко и Юрия Кузнецова — гособвинение предложило приговорить соответственно к 7 годам и 6 месяцам, 6 годам и 5 годам и 6 месяцам колонии. Оглашение приговора назначено на 20 апреля.

Как сообщал ранее “Ъ”, Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве предъявило обвинение четверым фигурантам громкого дела о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, умысел на хищение средств Юрия Удалова у Сергея Шлякова возник еще в августе 2015 года. Тогда, по материалам дела, господин Удалов, занимавший должность советника главы МЧС, сообщил первому заместителю министра Шлякову, что недоволен своим положением и хочет занять пост «высшего должностного лица субъекта Российской Федерации».

После чего, по данным следствия, Сергей Шляков вовлек в дело знакомого решальщика Юрия Кузнецова, который обычно представлялся «бывшим охранником Леонида Брежнева».

Тот связался с Юрием Удаловым и предложил за вознаграждение подготовить пакет документов в администрацию президента России для рассмотрения его кандидатуры на должность губернатора Ярославской области. Однако в 2016 году врио губернатора этого региона был назначен Дмитрий Миронов (через год с небольшим его избрали на эту должность). Юрий Кузнецов и его сообщники Сергей Онищенко и Александр Казарцев, говорится в деле, стали заверять Юрия Удалова, что смогут устроить того на должность губернатора Рязанской области. Однако махинаторы, по версии следствия, предупредили, что сначала господину Удалову нужно будет пройти своего рода проверку на посту главы Чеховского района Московской области, а затем его назначат либо врио главы Рязанской области, либо, если произойдет сбой, министром в правительстве Подмосковья.

Пока шли переговоры, говорится в деле, злоумышленники постоянно требовали у потерпевшего крупные суммы.

В итоге с ноября по декабрь 2016 года, по подсчетам следствия, фигуранты получили от Юрия Удалова в рублях и валюте в общей сложности 65,7 млн руб. При этом расписки о получении денег господину Удалову дал Юрий Кузнецов, а Сергей Шляков завизировал их своей подписью. Но поскольку потерпевший так и остался без назначения, летом 2018 года он написал заявление в правоохранительные органы. После чего Сергей Шляков и его предполагаемые сообщники были задержаны.

Александр Александров