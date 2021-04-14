Китай возглавил составляемый WWF список стран, ответственных за уничтожение лесов

КНР стала лидером мирового рейтинга стран, способствующих уничтожению лесного покрова планеты, сообщается в докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF). На второй позиции оказались страны—члены Евросоюза.

«В период с 2005 по 2013 год за счет импорта сельскохозяйственной продукции ЕС оказал большее влияние на процесс исчезновения лесов, чем любая другая страна, однако с 2014 года рейтинг стран, ответственных за уничтожение лесных массивов, возглавляет Китай»,— говорится в отчете.

Импорт сельскохозяйственной продукции странами—членами Евросоюза с 2005 по 2017 годы привел к вырубке более чем 3,5 млн га леса, а также к выбросу порядка 1,8 тыс. тонн углекислого газа в атмосферу, сообщается в материале. Это соответствует 40% общих ежегодных выбросов диоксида углерода ЕС.

Связанная с импортом вырубка лесов ЕС в 2005–2017 годах упала примерно на 40%, при этом страны—члены союза ответственны за 16% от общих объемов вырубки леса в рамках международной торговли за 2017 год. Доля ответственности Китая за разрушение лесного покрова планеты за 2017 год составила 24%. На третьем месте Индия с показателем 9%.