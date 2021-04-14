Полиция изъяла 4 тыс. листовок штаба Навального в Уфе

Уфимский штаб Алексея Навального лишился 4 тыс. листовок с призывами освободить политика из тюрьмы. Листовки были изъяты сотрудниками отдела по борьбе с экстремизмом МВД по Башкирии для проверки на экстремизм, сообщил "Ъ-Уфа" юрист штаба Федор Телин. Полицейские, по его словам, забрали листовки стоимостью 12 тыс. руб. из автомобиля волонтера Даниса Рафикова, расплатившегося за них в типографии. Сам волонтер был задержан и доставлен в отдел полиции по Уфимскому району, но протокол на него не составили.

В МВД по Башкирии от комментариев отказались.

Дарья Кучеренко