Аппарат правительства Прикамья вольется в администрацию губернатора

Аппарат правительства Пермского края войдет в состав администрации губернатора. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин на выездном заседании кабмина в Кудымкаре.

Администрацию губернатора возглавит директор департамента внутренней политики Александр Смертин. Экс-руководитель администрации Леонид Политов и глава аппарата правительства Прикамья Елена Анисимова станут первыми заместителями господина Смертина.

Александр Смертин окончил юридический факультет Пермского государственного университета в 1998 году. После работал в ООО «Перм-медтехника». В 1999–2003 годах работал в администрации Ленинского района Перми. В 2003-м был избран секретарем Пермской областной избирательной комиссии. В 2007–2011 годах являлся членом краевой избирательной комиссии с правом решающего голоса. В 2011-м избран секретарем комиссии, в 2016-м — переизбран на эту должность. После смены главы Прикамья в 2020 году Александр Смертин был приглашен Дмитрием Махониным на пост директора департамента внутренней политики и замглавы администрации губернатора.